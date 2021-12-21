Миллиарды рублей на экологию: эколидеров Татарстана наградили в Казани

Итоги республиканского конкурса «Эколидер» подвели сегодня в Казани. На сцене КРК «Пирамида» чествовали представителей предприятий и организаций, вузов, школ, детских садов, общественных объединений, городов и сельских поселений, организаций ЖКХ и СМИ, внесших вклад в развитие экологии Татарстана. Победителей поздравил первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

«Татарстан — экономически развитый регион, но это предопределяет высокий уровень техногенной нагрузки на окружающую среду. Президент РТ Рустам Минниханов и Правительство региона уделяют большое внимание проблемам окружающей среды. Действительно от ее качества напрямую зависит комфортность проживания людей, их здоровье. Поэтому приоритетным для нас является соблюдение баланса между вопросами развития экономики и охраны природы, обеспечения экологического благополучия в Татарстане», — сказал на церемонии Рустам Нигматуллин.

Он отметил, что безусловными лидерами в этих направлениях являются предприятия нефтегазохимии и нефтедобычи — «Татнефть», ТАИФ и многие другие, которые реализуют многомиллионные ведомственные природоохранные программы. В этом году Татарстан продолжил участие в реализации национального проекта «Экология» в части оздоровления Волги, сохранения уникальных водных объектов и лесов, на что были выделены серьезные средства. Эти мероприятия позволят уменьшить вредные выбросы в окружающую среду и улучшить состояние экологии и условия проживания людей.

«Сегодняшнее мероприятие поспособствует популяризации „зеленых“ идей и технологий, а также системной реализации экологических инициатив. Все творцы перечисленных достижений сегодня находятся в этом зале. Сегодня мы отмечаем самых достойных, внесших весомый вклад в экологически устойчивое развитие Татарстана. Это муниципальные образования, государственные и общественные организации, академические и образовательные учреждения республики», — подчеркнул заместитель Премьер-министра РТ.

В номинации «Энергетика» первое место занял филиал АО «Татэнерго» — Нижнекамская ГЭС. В номинации «Агро- и лесная промышленность» победило ООО «Сария Био-Индастрис Волга». В номинации «Строительная промышленность» первое место заняла строительная компания «Созидание». В категории «ЖКХ» лучшим признано ООО «Гринта», «Нефтяная и газовая промышленность» — АО «Таиф-НК». Абсолютным победителем конкурса «Эколидер» за 2021 год стало ПАО «Татнефть» им. Шашина.

«Наша экономика экологична. По итогам 2020 года в экологию в Татарстане вложено 11,5 млрд рублей, из них 6,8 мрд рублей — вклад промышленных предприятий. Это огромные средства, чтобы сохранить экологию и природные ресурсы. В этом году результаты будут не меньше», — сказал министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Конкурс «Эколидер проводится в республике с 2004 года, ежегодно растет число его участников. Министр экологии РТ в своем выступлении также отметил огромную работу в сфере экологии, проводимую учебными заведениями. Он напомнил, что в этом году в акции «Вода России» из 85 регионов страны Татарстан занял первое место. Шадриков поблагодарил промышленные предприятия, учреждения и организации, активистов Татарстана за вклад в сохранение экологии.

В номинации «Экологическое образование в дошкольных образовательных организациях» первое место присуждено детсаду №2 «Рябинка» из Бавлов. В номинации «Экологическое образование в общеобразовательных организациях» первое место досталось Шадкинской школе Тюлячинского района. В номинации «Экообразование в организациях высшего и дополнительного образования» победителем признан детский эколого-биологический центр Нижнекамского района.

«Благодарю вас за внимательное отношение к решению экологических проблем на предприятиях, экологический вклад в образовательную деятельность учебных организаций. Здоровье каждого из нас на 20% зависит от окружающей среды», — сказала, обращаясь к собравшимся в зале победителям, руководитель Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Всего в этот день на сцене награды получили 67 финалистов в 18 номинациях и абсолютный победитель. Их поздравили министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров, руководитель Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, казанский межрайонный природоохранный прокурор Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры Денис Александров и многие другие.