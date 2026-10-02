Миллиарды по правилам партнерства: как Татарстан развивает исламские финансы

Эксперименту по партнерскому финансированию в России три года. Татарстан стал лидером: здесь работают 27 из 38 организаций, включенных в реестр ЦБ. Но участники рынка говорят о пассивности части компаний и сложностях с передачей проектного риска. Подробнее – в материале «Татар-информа».





«Партнерские финансы – это альтернативная система, которая в период мировых кризисов показала себя не менее, а в ряде случаев даже более устойчивой, чем традиционная

Фото: пресс-служба АИР РТ

В России утвердили первый отраслевой стандарт

В России объем операций по размещению средств в рамках эксперимента по партнерскому финансированию с начала года вырос с 4,5 до 9,5 млрд рублей. По привлечению – с 7,5 до почти 15 млрд. В реестре ЦБ уже 38 участников. Об этом на круглом столе в Агентстве инвестиционного развития Татарстана сообщил управляющий отделением Национального банка по Республике Татарстан Марат Шарифуллин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«С момента начала эксперимента прошло уже три года. Сформирован пул организаций, которые занимаются этим направлением, и очень важно, что развитие продолжается. Эксперимент способствует появлению новых игроков, новых продуктов и в целом развитию сектора», – сказал он.

Мировая индустрия партнерских финансов тоже растет. По итогам 2025 года активы выросли на 13,4%. Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина напомнила, что система показала устойчивость в кризисы.

«Партнерские финансы – это альтернативная система, которая в период мировых кризисов показала себя не менее, а в ряде случаев даже более устойчивой, чем традиционная. Мировая индустрия находится на переломном этапе: с одной стороны – рекордный рост и институциональное признание, с другой – накопление рисков, которые требуют регуляторного ответа», – отметила она.

Фото: пресс-служба АИР РТ

В июле 2026 года Ассоциация банков России (АБР) утвердила первый отраслевой стандарт – по купле-продаже товаров в рассрочку. Документ базируется на требованиях AAOIFI (международная некоммерческая организация, которая разрабатывает стандарты для исламских финансовых учреждений).

«Параллельно ведется работа над следующими стандартами: готовится документ по инвестиционным партнерским инструментам, до конца этого года планируется разработать стандарты по долевому финансированию и лизингу», – рассказала Минуллина.

О ходе работы над стандартами рассказал директор департамента стратегического развития АБР Булат Андержанов. Первый стандарт собрал порядка 120 комментариев от Банка России.

«Как бы глубоко рабочие группы ни прорабатывали стандарт, нам в любом случае необходимо согласовывать его с Банком России. Мы работаем в рамках единой экосистемы и единой инфраструктуры, где не должно быть регуляторного арбитража. Второй базовый принцип – защита прав потребителей и инвесторов», – сказал он.

Фото: пресс-служба АИР РТ

Андержанов добавил, что на Ближнем Востоке стандарты согласовывают годами. «Страна Персидского залива потратила больше двух лет, чтобы согласовать первый стандарт. У нас ушло меньше чем полгода», – сообщил он.

На Татарстан приходится 70% операций по размещению средств

В частности, именно татарстанские банки активно внедряют в свою деятельность операции по линии партнерского финансирования – с начала эксперимента в 2023 году здесь выпустили более 123 тыс. дебетовых карт и запустили около 40 финансовых продуктов.

На Татарстан приходится более 70% всех операций по размещению средств в России. В операциях по привлечению – более 30%.

«Сохраняется традиционное соотношение распределения участников эксперимента по территориям. Лидером остается Республика Татарстан. Здесь следует отметить инициативность самих участников рынка и активную позицию органов власти», – сказал Шарифуллин.

Фото: пресс-служба АИР РТ

При этом, по словам заместителя премьер-министра, министра экономики Татарстана Мидхата Шагиахметова, спрос на партнерские инструменты не зависит от вероисповедания. Около 30% клиентов, а по отдельным компаниям больше, не мусульмане.

«Это подтверждает универсальность продуктов и полное соответствие задачам эксперимента», – отметил Шагиахметов.

Меняется и структура спроса. Если сначала люди приходили за розничными продуктами вроде исламской ипотеки или рассрочки, то теперь растет доля инвестиционных инструментов. За полгода объем инвестиционных займов превысил 500 млн рублей, увеличившись двукратно. А сделки совместной деятельности и участия в капитале приближаются к 900 млн.

«Это отражает переход рынка на этап привлечения капитала в реальный сектор экономики. Одна из целей эксперимента – создание условий для привлечения инвестиций в экономику страны», – пояснил министр.

Кроме того, в Татарстане прошли несколько пилотных сделок федерального значения. На Санкт-Петербургской бирже – купля-продажа товара с наценкой. Затем первая межрегиональная финансовая сделка. Впервые в стране выпустили цифровые финансовые активы в рамках партнерского финансирования.

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Главная сделка – партнерские облигации на 3,5 млрд рублей в июне 2026 года. Деньги направили на строительство производственных зданий в республике. Спрос превысил предложение почти втрое – было подано свыше 5 тыс. заявок на сумму более 9 млрд рублей.

«Есть даже иностранные инвесторы. С учетом накопленной практики нами совместно с рынком подготовлены и направлены в Ассоциацию банков России предложения к разрабатываемому проекту стандартов сукук, и они учитывают вопросы структурирования, оценки активов, адаптации инструмента к российской системе проводок», – отметил Шагиахметов.

Фото: пресс-служба АИР РТ

«Никто за нас работу не сделает»

Однако есть и некоторые сложности. Участники рынка указывают на несколько проблем, которые тормозят масштабирование.

Первая – передача проектного риска владельцам облигаций. Институциональных инвесторов, работающих по принципам партнерства, в России почти нет.

«Мы ориентировались на розничных инвесторов. Но передача проектного риска для них ограничивается Центральным банком, и это потребовало особого структурирования сделки», – отметил зампред ВЭБ.РФ Константин Вышковский.

Он считает, что пока рано говорить о массовом распространении таких инструментов:

«Инструмент доступен лишь для первоклассных эмитентов, которые обладают значительным опытом проектного финансирования. Основной акцент сегодня необходимо сделать на создании условий для прихода на российский рынок дружественных иностранных инвесторов».

Вторая проблема – нехватка экспертов. Глава блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков заявил, что проблема не в отсутствии денег или проектов.

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«Первая сделка показала основную проблематику: не то чтобы у нас в стране нет денег или проектов, а проблема именно в том, что нет экспертов, нет компетенций по обе стороны рынка – ни у инвесторов, ни у эмитентов».

Шулаков перечислил семь элементов, без которых рынок не заработает: регулирование, набор инструментов, эмитенты, инвесторы, ликвидность, вторичные торги, аналитические обзоры. Отдельно он остановился на верификации:

«Мы столкнулись с определенной ревностью между различными провайдерами верификации. Считаем, что верификация должна быть институционализирована. Единая практика верификации с учетом рекомендаций AAOIFI, законодательства Российской Федерации, лучших практик российского рынка – это сегодня краеугольный камень для эффективного развития и систематизации нашего рынка».

Третья – гибридные риски. Минуллина предупредила, что некоторые продукты, например товарная мурабаха (сделка, при которой банк покупает товар и продает его клиенту в рассрочку с наценкой, вместо того чтобы выдать процентный кредит), экономически воспроизводят процентное финансирование.

«Совет отмечает гибридные риски: новые продукты и структуры все больше напоминают традиционный банкинг. Инструменты вроде товарной мурабахи экономически воспроизводят процентное финансирование, несмотря на партнерскую договорную форму. Это ведет к накоплению финансового левериджа и ослаблению способности поглощать убытки», – сказала она.

Четвертая – пассивность части реестра. Шарифуллин отметил, что некоторые компании вошли в реестр, но фактически деятельность не ведут. «Среди них есть и татарстанские – это резерв для активизации рынка». Он добавил, что нужно усилить просветительскую работу.

При этом Шагиахметов считает, что действующее законодательство не мешает развитию партнерского финансирования.

«Позиция Центрального банка – это одна экосистема: традиционный банкинг и партнерское финансирование. Чтобы у человека было право выбора: одинаковые продукты, но по этическим нормам он выбирает, какой продукт ему более подходит», – отметил он.

До окончания эксперимента осталось два года. К 2028 году участники рынка должны сформировать подходы и согласовать их с регуляторами и Минфином. После этого, по словам Шагиахметова, должен появиться полноценный сегмент финансового рынка:

«Никто не придет, за нас эту работу не сделает. Это мы с вами участники истории формирования сегмента финансового рынка – партнерского финансирования. Так, шаг за шагом, мы идем последовательно к цели, которая поставлена перед нами».