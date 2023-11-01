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«Миллиард.Татар» запустил голосование за лучший татарский языковой проект
В рамках проекта «Татары 2023 года» «Миллиард.Татар» организовал онлайн-голосование «Лучший татарский языковой проект года». Конкурс собрал разнообразные разработки, начиная от афазиологического теста, позволяющего выявлять речевые нарушения у носителей татарского языка, заканчивая татарским ChatGPT.
В числе номинантов — проект преподавания старо-татарского языка, курсы современного татарского на базе КФУ, 3-месячный интенсив «Ярар», игровое приложение c угадыванием татарских слов Wordle и приложение «Ак Буре» для изучения татарского языка самыми маленькими. Также в топ-10 вошел учебник татарского языка на японском, который создала японка Мидзуки Сакурама-Накамура, влюбленная в язык Тукая.
Для того, чтобы отдать голос, необходимо проголосовать в телеграм-канале «Миллиард.Татар» и во «ВКонтакте».
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