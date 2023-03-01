«Миллиард.Татар» выпустил коллекцию стикеров ко Дню кота

В первый день первого весеннего месяца по стихийно сложившейся традиции в России отмечается День кошек. В честь праздника проект «Миллиард.Татар» дарит своим читателям мурлыкающий стикерпак.

Казанские коты Алабрыс и Мырау-батыр помогут выразить эмоции и чувства в Telegram-чатах. Алабрыс — это легендарный казанский кот. О нем писали в летописях, слагали легенды, его рисовали на лубках и даже поставили ему памятник на Баумана.

Мырау-батыр — герой известной многосерийной музыкальной телесказки, выход которой пришелся на последние годы существования СССР. В основу сказки легло произведение татарского классика Наки Исанбета «Мыраубай батыр».

Узнать историю Кота Казанского можно из материала «Миллиард.Татар». А добавить котов в свою коллекцию стикеров — по этой ссылке.