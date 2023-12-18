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«Миллиард.Татар» выбирает слово уходящего 2023 года
Издание «Миллиард.Татар» выбирает слово 2023 года, которое будет определено в ходе народного голосования.
В топ-10 попали такие слова, как «Раис», татарское слово «пыяла», которое переводится как стекло, старинное татарское «ядэч» (благодаря фильму «Бери да помни»). Также популярными стали слова «купюра – банкнота» на фоне скандала с новой купюрой Банка России, «русский – россиянин» из-за провокационных высказываний депутата Госдумы Петра Толстого.
Выделяются в топе слово «тамга», являющиеся ханским символом власти, и словосочетание «женщина и помощь».
Принять участие в голосовании может любой желающий – опрос размещен в телеграм-канале «Миллиард.Татар» и во «ВКонтакте».
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