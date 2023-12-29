«Миллиард.Татар» составил топ-100 персон, двигавших татарский мир вперед в 2023 году

Издание «Миллиард.Татар» составило список из ста представителей различных сфер деятельности, которые вносят большой вклад в развитие татарского языка и культуры, изучение и популяризацию татарской истории.

В перечень вошли номинанты, набравшие больше всего голосов экспертов и представителей публики в рейтинге «Татары 2023 года». Среди них есть и музыканты, и журналисты, и блогеры, и ученые, и общественники.

«Обращаем внимание, что в список попали не только татары, но и представители других национальностей, которые стали настоящими друзьями [татарского народа]», — замечает издание.

В частности, среди общественников в топ-100 попали председатель Всемирного форума татарской молодежи Райнур Хасанов и один из основателей «Википедии» на татарском языке Фархад Фаткуддин, среди предпринимателей — основатель сети ресторанов татарского фастфуда «Тюбетей» Султан Сафин и совладелец национально-туристического комплекса «Туган авылым» Радик Абдрахманов, среди религиозных деятелей — председатель совета благотворительного фонда «Ярдэм» Ильдар хазрат Баязитов и муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

Из журналистов в перечень вошли, например, редактор портала «Интертат» Рамис Латыпов и автор проекта @ekatatar Ильдар Хабибуллин, из музыкантов — певицы Айгель Гайсина и Гузель Уразова, певец Филюс Кагиров и руководитель Государственного камерного хора РТ Миляуша Таминдарова, из спортсменов — фигуристки Камила Валиева и Алина Загитова, завершивший карьеру хоккеист Данис Зарипов и наставник ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов.

Ученые в топе представлены в том числе лингвистом, автором самоучителя по татарскому языку Алексеем Арзамасовым и директором Института прикладной семиотики АН РТ Ринатом Гильмуддином, а блогеры — ведущей подкаста «Кайнатма» Лейлой Лерон-Бахмутовой и автором канала «Мулла из-за угла» Расулом Тавдиряковым.