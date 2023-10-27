«Миллиард.Татар» с помощью читателей определит главное культурное татарское событие года

В рамках рейтинга «Татары 2023 года» интернет-издание «Миллиард.Татар» вместе с читателями выберет главное событие татарской культуры в уходящем году.

Среди номинантов, в частности, присутствуют «прорыв татарского кино», новое здание театра имени Галиасгара Камала, прошедший в Болгаре фестиваль «Возрождение: Эпос в современном прочтении» и выход романа «Фәхрине үтереп ташладылар», фестиваль современной татарской культуры «Дәртфест».

Кроме того, можно выбрать десятилетие фестиваля «Печән базары», проект «Мир татарской женщины», премьеру спектакля «Идегей», выставку «Казанское Поволжье: образы народной культуры» и этнокультурный фестиваль «Каракуз».

Открытое онлайн-голосование организовано в Telegram-канале «Миллиард.Татар» и в группе в социальной сети «ВКонтакте».