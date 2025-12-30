«Миллиард.Татар» рассказал об истории создания аудиокниги дастана «Идегей»

В Казанском Кремле прошла церемония награждения «Татары года 2025», организованная редакцией «Миллиард.Татар». Ключевой темой вечера стала река Идель (Волга). Оформление, музыка, дипломы и приглашения были стилизованы под этот образ. Выбор темы обусловлен тем, что в течение всего года редакция работала над масштабным проектом – записью аудиокниги средневекового героического дастана «Идегей», события которого неразрывно связаны с великой рекой.

Цель работы – популяризация не исторической личности золотоордынского эмира Идегея, а самого литературного произведения, богатство языка которого до сих пор поражает исследователей.

Героический эпос формировался с XV века, отражая период распада Золотой Орды, и объединил версии, бытующие у разных тюркских народов. Однако в 1944 году изучение памятника прервало решение ЦК ВКП(б). Ученых обвинили в национализме и идеализации феодального прошлого, что заморозило исследования на десятилетия.

Интерес к дастану возродился во второй половине XX века: ученые, включая Наки Исанбета, обработали архивные записи, подняв «Идегей» до уровня мирового памятника культуры.

Идея полной записи возникла не сразу. В марте 2025 года редакция совместно с режиссером и писателем Рабитом Батуллой записала короткие отрывки к 800-летию сказителя Субра Жырау. Увидев отклик аудитории, команда решила озвучить дастан целиком. Партнером выступило радио «Китап».

«Проект стал прекрасным опытом работы с талантливыми людьми. Лиро-эпическое произведение записывали не только профессиональные дикторы, но и артисты, ученые, историки и писатели», – отметил звукорежиссер радио «Китап» Рафаэль Миргаязов.

Куратором процесса выступил креативный директор издания Ильгизар Вахитов. Он признался, что ранее не работал так плотно со звуком, но взялся за проект, понимая значимость актуализации дастана для народа. Редакция также запустила на сайте специальный раздел, посвященный истории эпоса.

Работу начали с татарской версии. В течение двух месяцев главы читали ученые, журналисты, имамы и общественные деятели. Финальным штрихом стало исполнение текста под музыку заслуженным деятелем искусств РТ Геннадием Макаровым.

Затем было решено записать русскую версию в переводе Семена Липкина. Чтецами стали постоянный слушатель лектория издания Евгений Григорьев, блогер и «Татарин года» Раиль Арсланов, а также доктор исторических наук Искандер Измайлов.

«Аудиокниги сейчас популярны, люди слушают их в дороге или за работой. Осовременивание показывает, что эпос – это живая память, а не ушедшая натура. Кроме того, «Идегей» важен как свидетельство существования у татар развитой светской аристократической культуры, в отличие от более древних эпосов», – прокомментировал Искандер Измайлов.

Цифровая версия доступна в «Яндекс.Подкастах», «ВК Музыке» и на умных колонках (команда: «Алиса, включи татарский народный эпос Идегей»).

Также выпущено физическое издание на CD-дисках. Двойной альбом (на русском и татарском языках) дарили победителям премии. Диски уже вручили генетику Жаксылыку Сабитову, генконсулу Казахстана Ерлану Искакову и путешественнику Федору Конюхову. Экземпляры издания отправлены даже в Якутию.

Главный редактор «Миллиард.Татар» Арслан Минвалеев отметил, что проект призван заполнить пробел в интернете, где практически нет средневековой татарской литературы в современном формате – ни Кул Гали, ни Саифа Сараи.

«Мы возвращаем звучание дастана на родном языке. Надеемся, аудиокнига найдет слушателя и поможет популяризировать золотоордынский период истории», – резюмировал Минвалеев.