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Общество 19 февраля 2025 12:53

«Миллиард.Татар» проведет первую выездную лекцию в Елабуге

Лекторий «Миллиард.Татар» расширяет свою географию и приглашает на первую выездную лекцию, которая состоится в Елабуге. На ней кандидат исторических наук Альберт Нигамаев расскажет об «Истории Закамья глазами археолога».

Лекция пройдет 20 февраля в Библиотеке Серебряного века (г. Елабуга, ул. Казанская, 59). Мероприятие начнется в 18:00, вход будет свободным для всех желающих.

На лекции расскажут о колонизации восточного Закамья булгарами, обсудят археологические свидетельства исламизации территории в средние века, вспомнят события, происходившие на ней во времена Казанского ханства. В повестке также вопрос о том, достигали ли ногайские кочевья Елабуги.

После 50-минутной лекции слушатели смогут задать вопросы спикеру. Для участия необходима предварительная регистрация на официальном сайте проекта.

#елабуга #история татарстана
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