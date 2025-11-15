«Миллиард.Татар» проведет экскурсию по Дому татарской печати с королевой красоты

Экскурсионную прогулку по бывшему Дому татарской печати во время старта книжного клуба «Миллиард.Татар» снова проведет «II Вице-миссис Татарстана» и «Королева белых цветов» на конкурсе красоты, материнства и милосердия «Planet Eurasia 2025» Венера Шамсутдинова. Об этом сообщает Telegram-канал агентства.

Прогулка с обворожительным экскурсоводом пройдет 19 ноября в 17:30 в отеле «Ногай», по адресу Профсоюзная, 16Б (вход со стороны улицы Баумана). Цену и подробности мероприятия можно увидеть здесь.

Кроме того, в 18:00 пройдет там же пройдет творческая встреча c писателем Маратом Гатиным, где можно будет обсудить и приобрести его книгу «Золотая Орда», а также другие исторические произведения Татарского книжного издательства.