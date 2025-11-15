news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 15 ноября 2025 17:30

«Миллиард.Татар» проведет экскурсию по Дому татарской печати с королевой красоты

Читайте нас в
Телеграм

Экскурсионную прогулку по бывшему Дому татарской печати во время старта книжного клуба «Миллиард.Татар» снова проведет «II Вице-миссис Татарстана» и «Королева белых цветов» на конкурсе красоты, материнства и милосердия «Planet Eurasia 2025» Венера Шамсутдинова. Об этом сообщает Telegram-канал агентства.

Прогулка с обворожительным экскурсоводом пройдет 19 ноября в 17:30 в отеле «Ногай», по адресу Профсоюзная, 16Б (вход со стороны улицы Баумана). Цену и подробности мероприятия можно увидеть здесь.

Кроме того, в 18:00 пройдет там же пройдет творческая встреча c писателем Маратом Гатиным, где можно будет обсудить и приобрести его книгу «Золотая Орда», а также другие исторические произведения Татарского книжного издательства.

#книжный фестиваль #книги #история #экскурсия
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Татар-информ» стал самым цитируемым СМИ Татарстана за III квартал 2025 года

«Татар-информ» стал самым цитируемым СМИ Татарстана за III квартал 2025 года

14 ноября 2025
Минниханов наградил победителей конкурса «Лучший госслужащий РТ»

Минниханов наградил победителей конкурса «Лучший госслужащий РТ»

15 ноября 2025