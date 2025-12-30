«Миллиард.Татар» представил расширенный список самых влиятельных татар 2025 года

«Миллиард.Татар» представил собственную версию рейтинга «Топ татар – 2025», в который вошли 190 представителей татарского мира из разных стран. В список включены деятели науки, культуры, просвещения, бизнеса и общественной жизни, внесшие заметный вклад в сохранение и развитие татарского языка, истории и национальной идентичности.

Как отмечают составители, в перечень попали как победители, так и участники ежегодного рейтинга «Татары года – 2025».

В числе представленных в рейтинге – профессор кафедры истории Университета Мармара в Турции Ильяс Камалоглу, исследующий историю тюркских народов и Восточной Европы; бизнесмен и меценат Радик Абдрахманов, соучредитель национального комплекса «Туган Авылым»; активист «Автономии татар Челябинска» Даниил Абдулин, автор подкаст-проекта об истории татар; член президиума исполкома Татарской национально-культурной автономии Пензенской области, известный меценат Ринат Абузяров; дизайнер Резеда Аглиуллова, основатель брендов национальных татарских украшений.

Полный алфавитный список из 190 имен с краткими справками о каждом участнике опубликован на сайте издания «Миллиард.Татар».