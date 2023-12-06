«Миллиард.Татар» предлагает выбрать лучшего татарского активиста вне РТ

Фото: milliard.tatar

Издание «Миллиард.Татар» в рамках рейтинга «Татарин года» организовало голосование в номинации «Поколение М: самые активные за пределами Татарстана».

Среди деятелей культуры в списке для голосования представлены, в частности, композитор и музыкант Фархад Бахтияри из Москвы, создающий национальную тюркскую музыку в современном звучании, и дирижер Айдар Ниязов, организовавший вместе с единомышленниками Оркестр национальной музыки.

Есть, кстати, в перечне и литератор — писательница Айзиряк Гараева-Акчура, опубликовавшая в 2021 году книгу рассказов «Ипекэй».

Присутствуют в топе претендентов и борцы за сохранение татарского языка — Алима Салахутдинова, создавшая онлайн-школу Alima Academy в канадском Монреале, и Римма Гумерова, основавшая онлайн-школу SkyTat.

Из общественных деятелей в список включены администратор «Штаба татар» в Москве Гульнара Яруллина и ее коллега из культурного центра «Мирас» Санкт-Петербурга Сафия Кичемасова. А также обычный энтузиаст — Ильдар Хабибуллин из Екатеринбурга и организаторы татарских встреч в Челябинске Оксана Ильюп и Артур Мухамадеев.

Замыкает перечень экскурсовод Руслан Зиннуров, водящий экскурсии по татарским местам Ульяновска.

Проголосовать за понравившегося претендента можно в Telegram-канале «Миллиард.Татар» и на странице издания в социальной сети «ВКонтакте».