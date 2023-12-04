«Миллиард.Татар» предлагает выбрать «Лучшего татарского айтишника года»

Фото: интернет-издание «Миллиард.Татар»

Интернет-издание «Миллиард.Татар» в рамках рейтинга «Татары года» открыл голосование в номинации «Лучший татарский айтишник года». Проголосовать за номинантов можно в телегам-канале «Миллиард.Татар» и во «ВКонтакте».

В топ-10 татарских программистов вошли Фагим Зиганшин, создавший в мире аудиословаря Forvo.com большой блок татарского языка, директор Института прикладной семиотики Академии наук РТ Ринат Гильмуллин, участвовавший в разработке системы русско-татарского машинного перевода Tatsoft, предприниматель Райнур Хасанов, команда которого запустила платформу «Ачык университет» с курсами на татарском языке, и его коллега Сайдаш Мифтахов – автор курса и семинаров об ИИ на татарском.

В топ попали и юные специалисты, как Батырхан Шайхутдинов (разработал проект «Электронная оболочка для татарско-русского и русско-татарского словарей»), Баязит Хасанов (создал видеоигру «Вордли», помогающую просто изучить татарский), Марат Файзрахманов, разработавший приложение chamala.ru. для игрового изучения языка Тукая.

Отдельно эксперты выделили победителей «Tatar.Бу Хакатона» 2023 года Наиля Сираева и Азата Резитдинова, призера хакатона «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» Булата Гумерова.