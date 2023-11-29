«Миллиард.Татар» предлагает читателям выбрать самого активного молодого татарина вне РТ

Фото: milliard.tatar

Издание «Миллиард.Татар» в рамках рейтинга «Татарин года» организовало голосование в номинации «Самый активный молодой татарин/татарка, живущие за пределами РТ».

Поволжье в топе претендентов представляют, в частности, исполнительный директор Региональной национально-культурной автономии татар Нижегородской области Тимур Шарафутдинов, руководитель молодежного крыла Самарского областного общества «Туган Тел» Фарзяна Махмутова, глава татарской молодежной организации Ульяновской области «Яшь Team» Руслан Фаезов и заместитель председателя Астраханской региональной общественной организации «Дуслык» по работе с молодежью Данил Хальмуратов.

В свою очередь Приуралье оказалось представлено председателем Союза татарской молодежи Удмуртской Республики «Иман» Дианой Мубараковой и руководителем молодежной организации «Чак Чак» Пермского края Рустамом Галимовым.

Урал представляет председатель Свердловской региональной татарской молодежной общественной организации «Яшен» Ринат Каштанов, тогда как Зауралье — лидер Молодежного культурно-делового центра татар Тюменской области Зуфар Мухамедшин.

В шорт-лист также вошли координатор молодежных организаций в Поволжье и организатор Дней татарской молодежи Наиля Галеева и возглавившая в своем родном селе Асекеево Оренбургской области молодежную организацию «Яна Алмаш» Юлия Абжалилова.

Проголосовать за понравившегося претендента можно в Telegram-канале «Миллиард.Татар» и на странице издания в социальной сети «ВКонтакте».