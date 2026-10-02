«Миллиард.Татар» открыл набор партнеров рейтинга «Татары года»

Редакция «Миллиард.Татар» объявила набор партнеров ежегодного международного рейтинга «Татары года. Ел татарлары». Проект отмечает людей, инициативы и проекты, которые вносят вклад в развитие татарской культуры, языка, науки, спорта и общественной жизни.

Рейтинг проводят с 2022 года. За это время его лауреатами стали олимпийская чемпионка Алина Загитова, тренер хоккейного клуба «Ак Барс» Анвар Гатиятуллин, заслуженная артистка Татарстана Эльмира Калимуллина, режиссер Фарит Бикчантаев и другие известные представители татарского сообщества.

Участие в проекте даст компаниям возможность упоминания в материалах «Миллиард.Татар» и «Татар-информ», рассказа о своей деятельности и проектах широкой аудитории, а также присутствия бренда на церемонии награждения. Кроме того, партнеры смогут вручить специальную награду или приз победителю одной из номинаций.

Организаторы отмечают, что сотрудничество с рейтингом позволит компаниям стать частью крупного культурного проекта, который объединяет представителей татарского сообщества.

В 2025 году в голосовании по номинациям «Татар года» приняли участие более 115 тысяч человек. Еще свыше 58 тысяч проголосовали в финальном этапе, где выбирали обладателя звания «Народный татарин/татарка».

Последние два года церемония награждения проходила в Казанском Кремле. Победителей поздравляли президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов, министр культуры республики Ирада Аюпова, а также ученые, общественные и культурные деятели.

В 2026 году итоги рейтинга подведут в конце ноября.