«Миллиард.Татар» открыл голосование за лучший татарский гастрономический проект

Издание «Миллиард.Татар» открыло голосование в рейтинге «Татары года» в номинации «Лучший татарский гастрономический проект». В десятку номинантов вошли рестораны и кафе, которые представляют татарскую кухню или сочетают национальные традиции с авторским подходом.

Среди претендентов – ресторан «Күңел» в Национальной библиотеке Татарстана, заведение «Рәйхан тәме» с камерной атмосферой на улице Баумана и татарская кофейня «Сөт».

В список также вошли ресторан татарской кухни «Мираж» в Москве, ресторан «Каймак» в Набережных Челнах и татарская чайная «Чинаякъ» на улице Чернышевского. Москву в рейтинге представляет и татарское кафе «Кунак».

Кроме того, за звание лучшего гастрономического проекта поборются ресторан авторской кухни с татарским акцентом «Кремлин», ресторан «Утка в котелке» на улице Дзержинского напротив Черного озера и кафе «Кош» в театре Камала.

Проголосовать за понравившийся проект можно в нескольких источниках:

На сайте «Миллиард.Татар».

Всего участники рейтинга «Татары года» соревнуются в 21 номинации. Имена победителей объявят 2 декабря.