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Общество 2 октября 2026 23:37

«Миллиард.Татар» открыл голосование за лучший модный проект Татарстана

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«Миллиард.Татар» открыл голосование за лучший модный проект Татарстана
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В международном рейтинге «Татары года» от «Миллиард.Татар» открыли голосование в номинации «Лучший татарстанский дизайнер и модные проекты 2026 года». В список претендентов вошли десять дизайнеров, брендов и модных инициатив.

В десятку номинантов попали:

  • Lusi и Сахтиан – проекты, посвященные историческим костюмам и кожаной мозаике;
  • Urmanay – бренд Лилии Гараевой;
  • Qayna – бренд Альбины Гилязовой;
  • Султан Салиев – дизайнер, представивший свой бренд в Санкт-Петербурге;
  • Jewelry Alsu – бренд татарских украшений из металла, созданный Алсу Кашаповой из Екатеринбурга;
  • Rakhim – бренд, который сочетает современные модные тенденции с татарским культурным кодом;
  • Shulai – бренд Алины Валиевой из Екатеринбурга;
  • ИЛЮЗА ЛалеАй – проект традиционных татарских платьев XIX века с обилием многоярусных воланов;
  • Fashion Iftar – главное модное событие, организованное Джаннат Мингазовой;
  • Выставка «Анатомия моды» – экспозиции в Галерее современного искусства.

Проголосовать за участников можно в трех форматах: во «ВКонтакте», в Телеграме, а также на сайте проекта.

Всего участники премии «Татары года» претендуют на победу в 21 номинации. Финал рейтинга пройдет с 12 по 20 ноября, а имена победителей объявят 2 декабря.

#мода #дизайнеры #голосование
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