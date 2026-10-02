«Миллиард.Татар» открыл голосование за лучший модный проект Татарстана
В международном рейтинге «Татары года» от «Миллиард.Татар» открыли голосование в номинации «Лучший татарстанский дизайнер и модные проекты 2026 года». В список претендентов вошли десять дизайнеров, брендов и модных инициатив.
В десятку номинантов попали:
- Lusi и Сахтиан – проекты, посвященные историческим костюмам и кожаной мозаике;
- Urmanay – бренд Лилии Гараевой;
- Qayna – бренд Альбины Гилязовой;
- Султан Салиев – дизайнер, представивший свой бренд в Санкт-Петербурге;
- Jewelry Alsu – бренд татарских украшений из металла, созданный Алсу Кашаповой из Екатеринбурга;
- Rakhim – бренд, который сочетает современные модные тенденции с татарским культурным кодом;
- Shulai – бренд Алины Валиевой из Екатеринбурга;
- ИЛЮЗА ЛалеАй – проект традиционных татарских платьев XIX века с обилием многоярусных воланов;
- Fashion Iftar – главное модное событие, организованное Джаннат Мингазовой;
- Выставка «Анатомия моды» – экспозиции в Галерее современного искусства.
Проголосовать за участников можно в трех форматах: во «ВКонтакте», в Телеграме, а также на сайте проекта.
Всего участники премии «Татары года» претендуют на победу в 21 номинации. Финал рейтинга пройдет с 12 по 20 ноября, а имена победителей объявят 2 декабря.