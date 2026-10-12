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Общество 12 октября 2026 14:55

«Миллиард.Татар» открыл голосование «Татарский языковой проект и IT-проект года»

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Медиа «Миллиард.Татар» объявило новое голосование рейтинга «Татары года» в номинации «Татарский языковой проект и IT-проект года».

В десятку кандидатов вошли:

  • татарская раскладка для iOS и macOS;
  • «Сәлам» – приложение для изучения татарского языка;
  • TATlit – языковая модель, созданная специально для татарского;
  • «Үчтеки» и «Акыллым» – проекты для обучения детей татарскому языку;
  • «Онлайн Рамазан» – просветительский медиапроект о религии и татарской идентичности;
  • «Әлифба 2.0» – татарский букварь в формате игры;
  • Tataro – татарский переводчик с ИИ-помощником и базой из 150 тысяч словарных статей;
  • «ИкеТел» – платформа для изучения татарского языка;
  • «Татарский язык – в мечетях и медресе»;
  • «Укы» – проект для чтения татарской литературы и изучения языка.

Голосование доступно:

Рейтинг «Татары года» включает 21 номинацию, голосование проводится поочередно по каждой из них. Победителей объявят 2 декабря.

#голосование
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