«Миллиард.Татар» открыл голосование «Татарский языковой проект и IT-проект года»
Медиа «Миллиард.Татар» объявило новое голосование рейтинга «Татары года» в номинации «Татарский языковой проект и IT-проект года».
В десятку кандидатов вошли:
- татарская раскладка для iOS и macOS;
- «Сәлам» – приложение для изучения татарского языка;
- TATlit – языковая модель, созданная специально для татарского;
- «Үчтеки» и «Акыллым» – проекты для обучения детей татарскому языку;
- «Онлайн Рамазан» – просветительский медиапроект о религии и татарской идентичности;
- «Әлифба 2.0» – татарский букварь в формате игры;
- Tataro – татарский переводчик с ИИ-помощником и базой из 150 тысяч словарных статей;
- «ИкеТел» – платформа для изучения татарского языка;
- «Татарский язык – в мечетях и медресе»;
- «Укы» – проект для чтения татарской литературы и изучения языка.
Голосование доступно:
Рейтинг «Татары года» включает 21 номинацию, голосование проводится поочередно по каждой из них. Победителей объявят 2 декабря.