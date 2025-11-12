«Миллиард.Татар» организует встречу с исследователем Золотой Орды Маратом Гатиным

Изображение предоставлено изданием «Миллиард.Татар»

Книжный клуб портала «Миллиард.Татар» совместно с Татарским книжным издательством организует встречу с известным российским историком Маратом Гатиным, автором новой монографии по истории Улуса Джучи «Золотая Орда».

Беседа будет посвящена истории татарских государств и секретам написания исторических книг. Она состоится в среду, 19 ноября, в отеле «Ногай» (ул. Профсоюзная, 16б, вход со стороны ул. Баумана). Встреча должна начаться в 18 часов, издание приглашает на нее жителей и гостей Казани.

Подробнее о мероприятии, которое будет платным, можно узнать по ссылке.

Книга Марата Гатина представляет интерес не только для профессиональных исследователей, но и для начинающих любителей истории, желающих побольше узнать об Улусе Джучи. Монографию отличает прозрачность изложения: автор не злоупотребляет ссылками и терминами, использует понятные формулировки как на русском, так и на татарском языках. Интерес к двуязычному повествованию усиливают красочные иллюстрации книги.