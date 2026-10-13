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Культура 13 октября 2026 17:25

«Миллиард.Татар» организует в Казани занятие по чагатайскому языку

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«Миллиард.Татар» организует в Казани занятие по чагатайскому языку
Фото: © «Татар-информ»

Завтра, 14 октября, издание «Миллиард.Татар» проведет в столице Татарстана второе занятие по изучению чагатайского языка вместе с кандидатом исторических наук Ильясом Мустакимовым.

Занятие будет посвящено грамматике чагатайского языка и чертам, сближающим ее с грамматикой татарского языка, отмечается на сайте портала.

Кроме того, ученики попробуют прочесть средневековые татарские источники (например, «Зафар-наме-и вилайет-и Казан»), а также тексты классиков средневековой чагатайской литературы, один из которых – прапраправнук Тимура и основатель державы Великих Моголов Бабур.

Чагатайский – средневековый наддиалектный письменный тюркский язык, использовавшийся в Средней Азии с XIII–XIV веков до начала XX века. На его основе сложились современные литературные узбекский и уйгурский языки, а также текинский диалект туркменского языка.

Регистрация на занятие офлайн. Регистрация на занятие онлайн. Телефон для справок: 8-987-275-92-11 (Влад).

#иностранные языки
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