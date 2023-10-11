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Руc Тат
Культура 11 октября 2023 07:46

«Миллиард.Татар» определит лучшую татарскую песню 2023 года

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«Миллиард.Татар» составил рейтинг «Татары 2023 года». Цель проекта — рассказать о людях, внесших наибольший вклад в развитие татарского мира. В нем представлено 19 номинаций, по 10 выдающихся персоналий в каждой.

Музыкальные эксперты определили главные хиты 2023 года. В числе фаворитов:

  • Ришат Тухватуллин, Алия Карачурина «Тиңләдем»,
  • Сирина Зайнутдинова «Көчле хатын-кызлар»,
  • Алмаз, Зульфира Мирзаяновы «Ялгызлык утында янмагыз»,
  • Филүс Каһиров «Син дә сагынма»,
  • Ильясия Бадретдинова «Ачуланма, курыкмыйм»,
  • Рифат Зарипов «Тәрәзәңдә ут сүнгән»,
  • Ильмира Нагимова «Сары роза»,
  • Альберт Валиуллин «Араларга ятлар кермәс»,
  • Ильшат Сафин «Кочакласаң»,
  • Гузель Уразова «Мин яратам сине, тормыш».

Ранее «Татар-информ» рассказывал о подведении промежуточных итогов литературного конкурса «Мы из Тартарии» (проект «Миллиард.Татар»).

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