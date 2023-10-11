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«Миллиард.Татар» определит лучшую татарскую песню 2023 года
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«Миллиард.Татар» составил рейтинг «Татары 2023 года». Цель проекта — рассказать о людях, внесших наибольший вклад в развитие татарского мира. В нем представлено 19 номинаций, по 10 выдающихся персоналий в каждой.
Музыкальные эксперты определили главные хиты 2023 года. В числе фаворитов:
- Ришат Тухватуллин, Алия Карачурина «Тиңләдем»,
- Сирина Зайнутдинова «Көчле хатын-кызлар»,
- Алмаз, Зульфира Мирзаяновы «Ялгызлык утында янмагыз»,
- Филүс Каһиров «Син дә сагынма»,
- Ильясия Бадретдинова «Ачуланма, курыкмыйм»,
- Рифат Зарипов «Тәрәзәңдә ут сүнгән»,
- Ильмира Нагимова «Сары роза»,
- Альберт Валиуллин «Араларга ятлар кермәс»,
- Ильшат Сафин «Кочакласаң»,
- Гузель Уразова «Мин яратам сине, тормыш».
Ранее «Татар-информ» рассказывал о подведении промежуточных итогов литературного конкурса «Мы из Тартарии» (проект «Миллиард.Татар»).
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