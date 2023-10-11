«Миллиард.Татар» определит лучшую татарскую песню 2023 года

«Миллиард.Татар» составил рейтинг «Татары 2023 года». Цель проекта — рассказать о людях, внесших наибольший вклад в развитие татарского мира. В нем представлено 19 номинаций, по 10 выдающихся персоналий в каждой.

Музыкальные эксперты определили главные хиты 2023 года. В числе фаворитов:

Ришат Тухватуллин, Алия Карачурина «Тиңләдем»,

Сирина Зайнутдинова «Көчле хатын-кызлар»,

Алмаз, Зульфира Мирзаяновы «Ялгызлык утында янмагыз»,

Филүс Каһиров «Син дә сагынма»,

Ильясия Бадретдинова «Ачуланма, курыкмыйм»,

Рифат Зарипов «Тәрәзәңдә ут сүнгән»,

Ильмира Нагимова «Сары роза»,

Альберт Валиуллин «Араларга ятлар кермәс»,

Ильшат Сафин «Кочакласаң»,

Гузель Уразова «Мин яратам сине, тормыш».

Ранее «Татар-информ» рассказывал о подведении промежуточных итогов литературного конкурса «Мы из Тартарии» (проект «Миллиард.Татар»).