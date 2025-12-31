«Миллиард.Татар» объявил 2026-й Годом реки Идель – Волга

Редакция «Миллиард.Татар» при подведении итогов 2025 года приняла решение объявить наступающий 2026 год Годом реки Идель – Волга. Журналисты обосновали этот выбор колоссальной ролью, которую главная река играет в культуре татарского, русского и других народов России.

В редакционной статье Волга названа становым хребтом страны, местом встречи с Востоком, точкой зарождения многонациональной федерации и городских цивилизаций. Авторы напомнили и об историческом контексте: в 2024 году исполнилось 1050 лет самой древней известной татарской песне «Итил суы ака торур», текст которой зафиксирован в словаре Махмуда аль-Кашгари.

«Миллиард.Татар» обратил внимание на проблему самоидентификации столицы республики: несмотря на тесную географическую связь с большой водой, эта тема остается в тени и практически не отражена в айдентике Казани. Журналисты привели в пример соседей из Самары, которые успешно ассоциируют себя с Волгой, а также упомянули новую тысячерублевую купюру, где запечатлен символ великой реки.

Актуальность проблемы подтверждается позицией руководства республики. Раис Татарстана Рустам Минниханов неоднократно указывал на дефицит внимания к речному потенциалу. На итоговой декабрьской встрече с прессой он вновь подчеркнул, что регион пока плохо использует возможности реки, сделав акцент на необходимости развития транзитных транспортных коридоров «Север – Юг».