news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 31 декабря 2025 14:16

«Миллиард.Татар» объявил 2026-й Годом реки Идель – Волга

Читайте нас в
Телеграм

Редакция «Миллиард.Татар» при подведении итогов 2025 года приняла решение объявить наступающий 2026 год Годом реки Идель – Волга. Журналисты обосновали этот выбор колоссальной ролью, которую главная река играет в культуре татарского, русского и других народов России.

В редакционной статье Волга названа становым хребтом страны, местом встречи с Востоком, точкой зарождения многонациональной федерации и городских цивилизаций. Авторы напомнили и об историческом контексте: в 2024 году исполнилось 1050 лет самой древней известной татарской песне «Итил суы ака торур», текст которой зафиксирован в словаре Махмуда аль-Кашгари.

«Миллиард.Татар» обратил внимание на проблему самоидентификации столицы республики: несмотря на тесную географическую связь с большой водой, эта тема остается в тени и практически не отражена в айдентике Казани. Журналисты привели в пример соседей из Самары, которые успешно ассоциируют себя с Волгой, а также упомянули новую тысячерублевую купюру, где запечатлен символ великой реки.

Актуальность проблемы подтверждается позицией руководства республики. Раис Татарстана Рустам Минниханов неоднократно указывал на дефицит внимания к речному потенциалу. На итоговой декабрьской встрече с прессой он вновь подчеркнул, что регион пока плохо использует возможности реки, сделав акцент на необходимости развития транзитных транспортных коридоров «Север – Юг».

#Волга
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Бесплатное лечение в санатории: кому положено в Татарстане

Бесплатное лечение в санатории: кому положено в Татарстане

30 декабря 2025
Итоги года «Татар-информа»: самое цитируемое СМИ, хет-трик фартовой тюбетейки и нам – 35

Итоги года «Татар-информа»: самое цитируемое СМИ, хет-трик фартовой тюбетейки и нам – 35

30 декабря 2025