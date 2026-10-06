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Общество 6 октября 2026 14:36

«Миллиард.Татар» назвал номинантов на звание татарского медиа-проекта года

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«Миллиард.Татар» представил новый рейтинг для голосования «Татары года» в номинации «Татарский медиа-проект года».

В десятку номинантов вошли:

  • «Изумительно КЗК» – блог Рамиса Латыпова о Казани и татарской культуре;
  • «Сүзлекче язмалары» – Telegram-канал Рината Сафарова с интересными фактами о татарских словах;
  • TATARLAR_BEST – блог о татарах;
  • «Тасма» – подкаст Алсу Мансуровой о современной жизни;
  • Татарский общественный культурно-просветительский центр Ташкента – сообщество в Узбекистане, объединяющее татарскую общину города вокруг языка, культуры и традиций;
  • «Бер генә сәгатькә» – татароязычный подкаст о жизни в эмиграции;
  • TUTASH – татароязычный подкаст Гульназ Ахмадиевой о женской жизни, семье и религии;
  • tatarverse – открытый каталог татарских, башкирских и крымскотатарских культурных центров, сообществ и инициатив;
  • «Шәһри Казан» – татароязычная газета;
  • «194 нче бүлмә» – татароязычный видеопроект о татарской литературе и писателях.

Проголосовать можно во «ВКонтакте», Телеграме и на сайте «Миллиард.Татар».

Номинанты премии «Татары года» участвуют в 21 номинации. Победителей определят 2 декабря.

#проекты #медиа #татарский язык
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