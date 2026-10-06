«Миллиард.Татар» назвал номинантов на звание татарского медиа-проекта года
«Миллиард.Татар» представил новый рейтинг для голосования «Татары года» в номинации «Татарский медиа-проект года».
В десятку номинантов вошли:
- «Изумительно КЗК» – блог Рамиса Латыпова о Казани и татарской культуре;
- «Сүзлекче язмалары» – Telegram-канал Рината Сафарова с интересными фактами о татарских словах;
- TATARLAR_BEST – блог о татарах;
- «Тасма» – подкаст Алсу Мансуровой о современной жизни;
- Татарский общественный культурно-просветительский центр Ташкента – сообщество в Узбекистане, объединяющее татарскую общину города вокруг языка, культуры и традиций;
- «Бер генә сәгатькә» – татароязычный подкаст о жизни в эмиграции;
- TUTASH – татароязычный подкаст Гульназ Ахмадиевой о женской жизни, семье и религии;
- tatarverse – открытый каталог татарских, башкирских и крымскотатарских культурных центров, сообществ и инициатив;
- «Шәһри Казан» – татароязычная газета;
- «194 нче бүлмә» – татароязычный видеопроект о татарской литературе и писателях.
Проголосовать можно во «ВКонтакте», Телеграме и на сайте «Миллиард.Татар».
Номинанты премии «Татары года» участвуют в 21 номинации. Победителей определят 2 декабря.