«Миллиард.Татар» ищет партнеров для «Татар года»

Редакция портала «Миллиард.Татар» ищет партнеров для своего традиционного рейтинга «Татары года. Ел татарлары». Смысл премии заключается в том, чтобы отмечать людей, инициативы и проекты, вносящие, по мнению общественности, вклад в развитие татарской культуры, языка, науки, спорта и общественной жизни.

Издание составляет рейтинг начиная с 2022 года. Среди лауреатов «Татар года» – победительница Олимпиады фигуристка Алина Загитова, тренер хоккейного клуба «Ак Барс» Анвар Гатиятуллин, певица, заслуженная артистка РТ Эльмира Калимуллина, режиссер театра Камала Фарит Бикчантаев и многие другие представители татарского мира, добившиеся известности в различных областях.

Компании, которые согласятся участвовать в реализации проекта, получат возможность быть упомянутыми в материалах портала «Миллиард.Татар» и информационного агентства «Татар-информ», а также смогут рассказать о собственной деятельности широкой аудитории.

Помимо прочего, предполагается присутствие брендов партнеров на церемонии награждения лауреатов премии «Татары года». При желании можно также вручить специальную награду или приз победителю в одной из номинаций.

В редакции обращают внимание на то, что партнерство с рейтингом позволит бизнесу стать частью крупного культурного проекта, нацеленного на объединение представителей татарского сообщества.

В прошлом, 2025 году в номинациях рейтинга «Татары года» отдали голоса более 115 тыс. человек. В финальной части акции, выборе «Народного татарина/татарки», приняли участие свыше 58 тыс. Ко дню 4 октября текущего года в десяти доступных категориях рейтинга было отдано уже 41 412 голосов.

Последние два года церемония вручения премии «Татары года» проходила в Казанском Кремле. Среди поздравлявших победителей были президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов, министр культуры РТ Ирада Аюпова, ученые, общественные и культурные деятели.

Проголосовать за участников рейтинга «Татары года» можно в Телеграме, в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте издания в разделе «Номинации». В общей сложности предусмотрена 21 номинации, еще не во всех из них можно проголосовать. Финал рейтинга пройдет с 12 по 20 ноября, а имена победителей объявят 2 декабря.