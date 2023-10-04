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«Миллиард.Татар» и приюты ищут хозяев трем бездомным кошкам
Редакция «Миллиард.Татар» и приюты для бездомных животных организовали котоакцию «Найдись хозяин». Совместно они начали поиск хозяев для трех бездомных животных: кота Василия и кошек Мики и Миллики.
В День животных в редакции прошла пресс-конференция «Бездомные кошки Казани: как мы можем им помочь?». К обсуждению подключились представители казанских приютов, музеев и краеведы.
По словам основательницы приюта «Капитошка» Натальи Федоровой, кошки чаще всего попадают на улицу из-за отказа от стерилизации, нежелания владельцев пристраивать потомство питомцев и самовыгула.
«Проблема кошек в Татарстане стоит очень остро, — согласился с ней основатель приюта «Кот и пес» Альберт Галиев. — На бездомных собак выделяют государственный бюджет. Помощь бездомным кошкам держится на частной инициативе».
Помочь в пристройстве животных предложила основательница музея «Алабрыс» Галина Шарафутдинова. Она планирует ежемесячно организовывать выставки с участием подопечных приютов. «Я планирую раз в месяц на площадке музея проводить выставки, где коты из приюта будут искать себе добрых хозяев», — заверила участница конференции.
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