«Миллиард.Татар» и приюты ищут хозяев трем бездомным кошкам

Редакция «Миллиард.Татар» и приюты для бездомных животных организовали котоакцию «Найдись хозяин». Совместно они начали поиск хозяев для трех бездомных животных: кота Василия и кошек Мики и Миллики.

В День животных в редакции прошла пресс-конференция «Бездомные кошки Казани: как мы можем им помочь?». К обсуждению подключились представители казанских приютов, музеев и краеведы.

Наталья Федорова Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По словам основательницы приюта «Капитошка» Натальи Федоровой, кошки чаще всего попадают на улицу из-за отказа от стерилизации, нежелания владельцев пристраивать потомство питомцев и самовыгула.

Альберт Галиев Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Проблема кошек в Татарстане стоит очень остро, — согласился с ней основатель приюта «Кот и пес» Альберт Галиев. — На бездомных собак выделяют государственный бюджет. Помощь бездомным кошкам держится на частной инициативе».

Галина Шарафутдинова Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Помочь в пристройстве животных предложила основательница музея «Алабрыс» Галина Шарафутдинова. Она планирует ежемесячно организовывать выставки с участием подопечных приютов. «Я планирую раз в месяц на площадке музея проводить выставки, где коты из приюта будут искать себе добрых хозяев», — заверила участница конференции.