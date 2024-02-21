«Миллиард.Татар» и институт имени Марджани запустили цикл лекций об истории татар

Портал «Миллиард.Татар» и Институт истории имени Ш. Марджани Академии наук РТ запускают совместный цикл лекций об истории татар на русском языке. Об этом интернет-издание сообщает на своем сайте.

Первую лекцию под названием «Джучи: родоначальник державы» прочтет доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории имени Марджани Искандер Измайлов.

Слушатели публичных лекций узнают исторический и политический контекст событий, происходивших в эпоху Золотой Орды вплоть до ее распада, и узнают, какое наследие это уникальное евразийское государство оставило после себя.

Проект стартует 27 февраля (во вторник на следующей неделе) в 18.00. Участие бесплатное, но необходимо пройти регистрацию до 26 февраля (не позднее 18.00). Подробности можно узнать на страницах «Миллиарда.Татар» в социальных сетях и в Telegram-канале издания.