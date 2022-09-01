Миллиардер Рубен Варданян отказался от гражданства РФ и переехал в Нагорный Карабах

Российский миллиардер Рубен Варданян отказался от гражданства РФ и переехал в Арцах — так в Армении называют непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику. Об этом решении он рассказал в видеообращении на своем YouTube-канале.

«Я принял решение, понимая, какие риски я на себя беру, отказаться от российского гражданства и переехать в Арцах как гражданин Армении. Мне это решение далось очень непросто, но так правильно», — сказал миллиардер.

Он поблагодарил Россию за то, что именно здесь он «состоялся как бизнесмен, как человек, как профессионал» и добился успехов. Также Варданян поблагодарил РФ за ее присутствие в Арцахе и за то, что ее миротворческие войска охраняют безопасность жителей.

Миллиардер обратился к мировому сообществу, подчеркнув, что ситуация в Нагорном Карабахе касается всех.