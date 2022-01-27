Миллиардер из списка Forbes Рыбаков откроет коворкинг в центре Казани

Сеть смарт-офисов SOK планирует создать коворкинг общей площадью 4,2 тыс. кв. метров в здании бывшего «Детского мира» на улице Пушкина в Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в компании CBRE, выступившей консультантом арендной сделки.

Сделку заключили SOK и сеть магазинов парфюмерии и косметики «Золотое Яблоко» - собственник здания.

Договор аренды долгосрочный. Планируется, что SOK займет второй, третий и четвертый этажи. Открытие «гибких офисов» запланировано на третий квартал 2022 года. На первом этаже здания продолжит работать магазин «Золотое Яблоко».

«Для сети SOK – это первая региональная сделка. Мы активно изучаем рынок и планируем еще 13 площадок по городам-миллионникам к концу 2023 года. Открытие в Казани – это реакция на волну интереса к качественным рабочим пространствам в городе», – цитирует управляющего партнера сети смарт-офисов SOK Ирека Аллаярова пресс-служба CBRE.

Заместитель директора отдела торговых помещений CBRE Алена Умбетхалиева отметила, что мировая тенденция на рынке новых проектов коммерческой недвижимости связана с максимальной диверсификацией функционала: «монопроекты» трансформируются в «многофункциональные» (МФК). «Это приводит к тому, что в концепции классических ТРЦ внедряются деловые, культурные, медицинские, рекреационные составляющие. За счет этого значительно расширяется количество факторов/причин для посещения объекта различными группами аудитории», – комментирует Умбетхалиева сделку.

По данным CBRE, в регионах России наблюдается дефицит качественного офисного предложения, при этом фиксируется определенный запрос от компаний, желающих арендовать офисные площади. Ввиду долгого срока реализации (от момента проектирования до открытия) классических офисных центров, многие компании готовы рассматривать гибкие офисные пространства (коворкинги) для размещения своих сотрудников. В этой связи существует высокий спрос на качественные пространства с уникальными рабочими площадками, продуманной инфраструктурой и инновационными решениями.

«Наше партнерство с SOK - своего рода коллаборация с современной повесткой и концентрация лучшего комьюнити в самом центре исторической Казани», – считает директор по недвижимости сети парфюмерных супермаркетов «Золотое Яблоко» Евгений Сапфиров.

Сеть SOK состоит из восьми площадок в России и за ее пределами: семь площадок в Москве, одна в Тель-Авиве (Израиль). В начале 2022 года планируется открытие первого коворкинга в Санкт-Петербурге. Совокупная арендованная площадь смарт-офисов SOK составляет 33,7 тыс. кв. метров, общее количество рабочих мест – 4,7 тыс. До конца 2025 года SOK планирует довести свою инфраструктуру до 100 тыс. кв. метров.

По данным информационного ресурса «СПАРК», в головной компании сети – ООО «СОК Воркс» – 95% принадлежит кипрской Rybakov Family Holding Limited (руководитель – Игорь Рыбаков), остальные 5% — управляющему партнеру компании Иреку Аллаярову.

Игорь Рыбаков в списке 200 богатейших бизнесменов России-2021 журнала Forbes занимает 70-ю строчку с состоянием в $2 млрд.