«Как выпускали 2,3 млн яйца в сутки, так и будут»: лаишевским курам санкции на смех

Расположенная под Казанью крупнейшая в России птицеводческая фабрика в условиях западных санкций способна сохранить не только объемы производства, но и себестоимость продукции. Об этом рассказал журналистам глава Лаишевского района Ильдус Зарипов во время посещения производства.

Ильдус Зарипов: «„Яратель“ является основным бюджетообразующим предприятием нашего района и по налогам, и по экономике» Фото: предоставлено пресс-службой Лаишевского района

В Лаишевском районе производят более 1 млрд яиц в год

Птицефабрика «Яратель» входит в состав птицеводческого комплекса «Ак Барс» и осуществляет поставки во все крупнейшие федеральные сети. По словам Ильдуса Зарипова, фабрика входит в десятку крупнейших производителей яйца в России. Ежесуточно здесь производится свыше 2,3 млн яиц, в год — примерно около 1 млрд яиц. Среднее поголовье птицы — 3,4 млн голов, в том числе 2,5 млн голов кур-несушек.

«Есть еще вторая птицефабрика — „Державинская“. Эти два предприятия производят более 80% яйца в нашей республике. „Яратель“ является основным бюджетообразующим предприятием нашего района и по налогам, и по экономике. Очень важно сохранить производство, экономику, стабильность и рабочие места», — подчеркнул Ильдус Зарипов.

Глава подчеркнул, что в целом у Лаишевского района «мощная экономика», ВВП составляет более 46 млрд рублей.

«Самая главная наша задача — не допускать снижения ВВП, не допускать сокращения или увольнения людей. В этом отношении я пока таких проблем не вижу. Небольшой простой наблюдается в Международном аэропорту „Казань“, это связано с сокращением рейсов. Другие же предприятия, к нашей радости, планируют увеличивать производство. На „Яратель“, где мы сегодня находимся, дополнительно принимают людей на работу, речь о сокращениях не идет», — отметил Ильдус Зарипов.

На птицефабрике трудится 430 человек, средняя зарплата составляет около 40 тыс. рублей Фото: предоставлено пресс-службой Лаишевского района

На сегодняшний день на птицефабрике трудится 430 человек, средняя зарплата составляет около 40 тыс. рублей. Также открыты вакансии, на которые необходимо трудоустроить около 15-18 человек.

Поднимая тему импортозамещения, Ильдус Зарипов отметил, что 50-60% экономики Лаишевского района, а именно крупные компании, будут наращивать свое производство, потому что известные бренды уходят, задача местных компаний — заполнять рынки. Сюда же относятся и крупные строительные компании, производство строительных материалов. «В прошлом году мы открыли компанию „Дорхан“. Объем инвестиций составил 2 млрд рублей. Предприятие производит металлоконструкции, работает на Минтранс, дорожников, строит сооружения, мосты, казармы, больницы из металлоконструкций, имеет хороший портфель заказов, будут продолжать работать», — привел положительный пример глава района.

По словам Ильдуса Зарипова, спрос на яйцо у населения тоже большой: «На фабрике как производили 2,3 млн яйца в сутки, так и будут производить. Сельское хозяйство в районе также будет продолжать работать: есть накопленный объем минеральных удобрений, работающая сельхозтехника. Все хозяйства на текущий год будут работать стабильно», — убежден Зарипов.

«На фабрике как производили 2,3 млн яйца в сутки, так и будут производить» Фото: предоставлено пресс-службой Лаишевского района

«Будем держать себестоимость на том уровне, который был в начале года»

Директор птицефабрики Фанис Нигаматуллин рассказал, что себестоимость яйца в условиях турбулентности экономики выросла незначительно.

«В себестоимости рост цен на продукцию наблюдается, но не думаю, что он такой существенный. В дальнейшем с урегулированием курса валют и с поиском альтернативных поставщиков мы будем держать себестоимость на том уровне, который был в начале года», — поделился планами Нигаматуллин.

Он рассказал, что на сегодняшний день из импортного на фабрике сейчас используются ветеринарные препараты, витаминные комплексы, запасные части. Однако все зарубежные партнеры имеют официальное представительство в Российской Федерации.

«Наши заявки выполняются все в полном объеме, срывов по поставкам тех же запасных частей, ветеринарных препаратов и витаминных добавок мы не наблюдаем. Понятно, что есть корректировка цены, связанная с курсом валют и логистическими затратами, но в целом на сегодняшний день мы всем обеспечены», — отметил он.

Фанис Нигаматуллин добавил, что сегодня по всей России развита широкая сеть поставок лаишевского яйца. «Реализуем яйцо, начиная от Санкт-Петербурга до Московской и Самарской областей. Наибольший объем продаж — в республике. С учетом заключенных контрактов с торговыми сетями объемы реализации снижаться не будут», — подчеркнул Фанис Нигаматуллин.

Фанис Нигаматуллин: «Понятно, что есть корректировка цены, связанная с курсом валют и логистическими затратами, но в целом на сегодняшний день мы всем обеспечены» Фото: предоставлено пресс-службой Лаишевского района

Руководитель также рассказал, что основной мерой поддержки от государства на сегодняшний день является льготное кредитование. «На сегодняшний день мы являемся сельхозтоваропроизводителями. Кроме того, мы вошли в состав системы образующих предприятий, видим поддержку и по этому направлению», — отметил Нигаматуллин.

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Замдиректора по производству Исмагил Билалов подчеркнул, что производство полностью обеспечено необходимым оборудованиеи и кормами, снижения объемов продукции не ожидается.

«Как раньше работали, так и продолжаем работать. В первом квартале производство даже было увеличено. Рост есть», — рассказал он.

Упаковщица Наталья Князева работает на фабрике четвертый год подряд. Женщина отмечает, что экономическая ситуация в стране никак не сказалась на ее работе, разве только работы прибавилось.

За 2021 год объем отгруженной продукции фабрики «Яратель» составил 5,2 млрд рублей, реализовано мяса птицы — 1,52 тыс. тонн, яиц — 812 млн штук Фото: предоставлено пресс-службой Лаишевского района

«Моя работа связана с упаковкой. Машина собирает яйца, а мы упаковываем в коробки. Работаем в обычном режиме. Все замечательно. У нас очень дружный коллектив, работы много, даже стало еще больше. Мы справляемся, зарплаты хорошие, мы довольны!» — отметила работница фабрики.

За 2021 год объем отгруженной продукции фабрики «Яратель» составил 5,2 млрд рублей, реализовано мяса птицы — 1,52 тыс. тонн, яиц — 812 млн штук. Объем инвестиций в основное производство — 293 млн рублей.

В 2021 году произведена реконструкция трубопровода и блока выращивания молодника, приобретена дополнительная линия фасовки яйца. В планах — завершить проект площадки по производству органического удобрения.