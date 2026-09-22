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Общество 22 сентября 2026 12:20

«Миллиард. Татар» открыл голосование в номинации «Лучший татарский учитель»

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Издание «Миллиард. Татар» открыло голосование в рейтинге «Татары года» в номинации «Лучший татарский учитель – 2026».

В десятку претендентов вошли:

  • Резида Курамшина, учитель татарского языка и литературы многопрофильного лицея №11 Советского района Казани;
  • Ильзам Хазиев, учитель татарского языка и литературы лицея-интерната №79 Набережных Челнов;
  • Алмаз Зиганшин, учитель информатики и физики Кушманской основной школы имени Абрара Сагиди Кайбицкого района;
  • Юлдуз Горохова, учитель татарского языка и литературы села Большой Сардек Кукморского района;
  • Гульфия Валеева, учитель татарского языка в Трехпротокской школе Приволжского района Астраханской области;
  • Чулпан Шарипова, учитель татарского языка и литературы;
  • Гелсирень Абейдуллова, руководитель Шыгырданской средней общеобразовательной школы №1 Батыревского муниципального округа Чувашии;
  • Марьям Бикмаева, учитель татарского языка и литературы школы №1 села Средняя Елюзань Пензенской области;
  • Акиля Сафарова, учитель татарского языка и литературы в Белозерьевской средней общеобразовательной школе Республики Мордовия;
  • Наиля Есенбаева, учитель татарского языка и литературы в селе Килинчи Астраханской области.

Голосование доступно:

Победу участники оспаривают в 21 номинации. Финальный этап продлится с 12 по 20 ноября, а 2 декабря станут известны имена победителей.

#голосование #татары
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