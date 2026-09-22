«Миллиард. Татар» открыл голосование в номинации «Лучший татарский учитель»
Издание «Миллиард. Татар» открыло голосование в рейтинге «Татары года» в номинации «Лучший татарский учитель – 2026».
В десятку претендентов вошли:
- Резида Курамшина, учитель татарского языка и литературы многопрофильного лицея №11 Советского района Казани;
- Ильзам Хазиев, учитель татарского языка и литературы лицея-интерната №79 Набережных Челнов;
- Алмаз Зиганшин, учитель информатики и физики Кушманской основной школы имени Абрара Сагиди Кайбицкого района;
- Юлдуз Горохова, учитель татарского языка и литературы села Большой Сардек Кукморского района;
- Гульфия Валеева, учитель татарского языка в Трехпротокской школе Приволжского района Астраханской области;
- Чулпан Шарипова, учитель татарского языка и литературы;
- Гелсирень Абейдуллова, руководитель Шыгырданской средней общеобразовательной школы №1 Батыревского муниципального округа Чувашии;
- Марьям Бикмаева, учитель татарского языка и литературы школы №1 села Средняя Елюзань Пензенской области;
- Акиля Сафарова, учитель татарского языка и литературы в Белозерьевской средней общеобразовательной школе Республики Мордовия;
- Наиля Есенбаева, учитель татарского языка и литературы в селе Килинчи Астраханской области.
Голосование доступно:
Победу участники оспаривают в 21 номинации. Финальный этап продлится с 12 по 20 ноября, а 2 декабря станут известны имена победителей.