«Миллиард рублей инвестиций»: Коробченко зарядил «револьверный фонд» для промышленности

Фонд развития промышленности – новая структура для поддержки предприятий и предпринимателей – создана в Татарстане. Попечителем и идейным вдохновителем стал глава Минпромторга РТ Олег Коробченко, а руководителем – его соратник по партии – Марат Бухараев. Чем займется фонд – в материале «Татар-информа».

Должность руководителя Фонда развития промышленности Марат Бухараев получил еще в ноябре прошлого года

Фото: Минпромторг РТ

Фонд с представительствами на Кубе и в Японии

Новая организация создана на базе АО «Корпорация экспорта Республики Татарстан», изменения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) были внесены 10 февраля. Однако должность руководителя, по данным базы, Марат Бухараев получил еще в ноябре прошлого года.

Корпорация экспорта РТ в свою очередь была создана в результате преобразования Агентства по развитию международного сотрудничества при Кабинете Министров Республики Татарстан в 2013 году. Уставный капитал компании – 98,9 млн рублей, учредитель – Минземимущества РТ.

Основным видом деятельности обозначена торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. У организации есть представительства в Набережных Челнах (в здании компании «Раритек»), на Кубе и в Японии.

Корпорация должна была заниматься продвижением продукции татарстанских предприятий на рынки регионов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья, создавать условия для увеличения числа экспортно-ориентированных предприятий, привлекать финансовые структуры к кредитованию экспорта и страхования рисков.

В публичном пространстве корпорация почти не упоминалась. Насколько она была эффективной, говорят данные «Сбис». При выручке в 2021 году в размере 8,5 млн рублей, компания сгенерировала чистый убыток в 9,6 млн рублей.

Контроль над фондом будет у главы Минпромторга Татарстана Олега Коробченко Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Место прописки корпорации – в здании Агентства инвестиционного развития РТ, здесь в 2015–2017 годах заместителем руководителя Агентства уже работал Марат Бухараев. Такой же адрес значится и в ЕГРЮЛ, однако в фонде уточнили, что он находится по адресу Островского, 8.

Контроль над фондом будет у главы Минпромторга Татарстана Олега Коробченко – он занял должность председателя совета директоров. Руководителя ФРП с министром связала политика: Коробченко – лидер партии «Роста» в республике, Бухараев – руководит аппаратом регионального отделения.

ФРП аккумулирует меры поддержки промышленности

Член совета директоров фонда, руководитель Промышленного кластера РТ Сергей Майоров сообщил «Татар-информу», что второе название фонда – проектный офис.

По его словам, миссия Фонда – развитие промышленности, повышение конкурентоспособности и экспортоориентированности промышленной продукции, укрепление технологической независимости (суверенитета).

Миссия Фонда – развитие промышленности, повышение конкурентоспособности, укрепление технологической независимости Фото: tatarstan.ru

Его задача: сопровождение проектов при создании нового производства или модернизации уже действующего. Он будет участвовать в привлечении федеральных субсидий и льгот под проекты.

По данным Майорова, на уровне РФ и Татарстана существует более 2,2 тыс. мер поддержки, которыми могли бы воспользоваться предприятия республики.

Среди задач ФРП также развитие кластерной модели экономики, вопросы повышения производительности труда, цифровизация и автоматизация промышленных предприятий. Кроме того, фонд должен будет содействовать в продвижении продукции предприятий Татарстана за рубежом и даже развивать промышленный туризм.

«Олег Владимирович Коробченко делает основной упор на развитии кластерной модели экономики для того, чтобы в Татарстане появлялись новые проекты, инновационные производства. Проектный офис – это специальная команда, которая будет этим заниматься», – сказал руководитель Промышленного кластера РТ.

Председатель Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев отметил, что основная цель фонда – это поиск проектов и финансирования под них. Таким образом в республике заработает еще один механизм привлечения длинных денег.

Сергей Майоров: «Коробченко делает основной упор на развитии кластерной модели экономики для того, чтобы в Татарстане появлялись новые проекты, инновационные производства» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Чтобы с инициатором проекта ходили за ручку»

Сергей Майоров сообщил, что для поиска новых проектов в прошлом году глава Минпромторга Татарстана утвердил «форму паспорта проекта» и анкету. Информация регулярно рассылается предприятиям. В ответ предприятия представили 152 проекта, которые рассмотрел офис, 12 из них прошли предварительный отбор.

Руководитель ФРП Марат Бухараев уточнил «Татар-информу», что по тем проектам, которые отобраны, «необходимо в общей сложности 1 миллиард рублей инвестиций». Сумма включает и поддержку проектов за счет субсидий, и льготное финансирование, и налоговые преференции. В скором времени планируется сформировать еще один пул из 10 проектов.

По его словам, фонд должен стать для компаний республики единым окном по всем мерам господдержки. Он напомнил, что Фонд развития промышленности существует на федеральном уровне – он предоставляет займы на реализацию проектов. Оператором структуры в Татарстане останется Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана.

Отличие ФРП Татарстана – в сопровождении проектов. «По инициативе Олега Владимировича Коробченко планировалось создать такой институт развития, который бы занимался именно проектным управлением. То есть, когда проект появляется, создается новое производство, или расширяется действующее, чтобы с инициатором этого проекта, можно сказать, ходили за ручку, для того, чтобы этот проект осуществился», – сказал «Татар-информу» Марат Бухараев.

На первом этапе штат фонда будет состоять из 10 специалистов, далее – формироваться исходя из объема задач.

Фонд планирует зарабатывать на коммерческих проектах

Руководитель ФРП обратил внимание на то, что фонд создан в форме акционерного общества, то есть, это коммерческая структура с госучастием. «У нас одна из задач – это зарабатывание прибыли. Мы будем зарабатывать на реализации коммерческих проектов», – отметил глава ФРП.

Марат Бухараев пояснил, что разъяснительная работа по мерам поддержки будет вестись бесплатно для всех предприятий республики для этого планируется создать консультационный центр.

«Например, у нас стоит задача развития промышленных парков. И есть такой механизм, как промышленная ипотека» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«А реализация конкретных коммерческих проектов, в которых наше акционерное общество может принять участие, будет на договорной основе. Например, у нас стоит задача развития промышленных парков. И есть такой механизм, как промышленная ипотека. Но она дается только под готовое здание и зачастую у предприятия есть хорошая идея, средства на оборудование, но здания нет. Одна из идей, чтобы мы стали плечом: построили здание, которое инвестор приобретет в дальнейшем по промышленной ипотеке. Мы деньги с небольшой маржой будем получать обратно и строить следующее здание. Будет такой револьверный (возобновляемый - прим. Т-и) фонд», – рассказал Бухараев.

По его словам, фонд и сам планирует становиться соинвестором в каких-то проектах и использовать для этого коммерческие кредиты.

«Если будут возникать проекты с большим экономическим эффектом для Татарстана с генерацией налогов, созданием рабочих мест, то, я не исключаю, что мы будем выходить с инициативой к республике с предложением профинансировать тот или иной проект государственными бюджетными деньгами», – сообщил глава фонда.

«Взаимодействие с ФРП может серьезно облегчить финансовую сторону проекта»

Фонд не перестанет заниматься и внешнеэкономической деятельностью, как это делал и правопредшественник – корпорация экспорта. В том числе будут отрабатываться новые логистические маршруты, вестись поиск экспортных рынков сбыта. За фондом – вопросы организации поставок оборудования по параллельному импорту. Также в числе задач – организация выставок.

Фонд не перестанет заниматься и внешнеэкономической деятельностью. Также в числе задач – организация выставок. Фото: tatarstan.ru

По словам Бухараева, есть идея открыть торговый дом в Иране с учетом проработки нового логистического маршрута «Север-Юг», который предполагает транспортировку грузов по Волге через Каспийское море и далее – в Иран.

Марат Бухараев сообщил, что возможно фонд будет использовать возможности Инвестиционного совета, чтобы презентовать проекты Раису Татарстана с решением тех или иных вопросов, зависящих от госструктур.

«Госорганы отвечают за системное управление промышленностью, государственную политику, а мы будем реализаторами этой политики», – добавил глава фонда.



Бухараев Марат Зуфарович – генеральный директор Фонда развития промышленности Республики Татарстан



Родился 12 Июля 1981 года в Казани. Окончил Казанский государственный университет по специальности «юриспруденция» (2003г.), Институт государственной службы при Президенте РТ по специальности «государственное и муниципальное управление» (2007г.).



В 2001 — 2003 гг. — председатель Совета АНО «Молодежный продюсерский центр «Миллениум»

В 2003 — 2006 гг. — председатель исполкома Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Молодежное Единство» Республики Татарстан

2004 — 2009 гг. — депутат Государственного совета РТ IV созыва

В 2006 — 2010 гг. — президент Региональной молодежной общественной организации «Лига студентов Республики Татарстан»

В 2010 — 2012 гг. — исполнительный директор ООО «Планета развлечений»

В 2012 — 2014 гг. — генеральный директор ООО «Управляющая компания «Ривьера»

В 2014 г. — помощник министра образования и науки Республики Татарстан

В 2015 — 2017 гг. — заместитель Руководителя Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан

В 2017 — 2018 гг. – коммерческий директор ООО «Фонд прямых инвестиций»

С 2018 г. по настоящее время – руководитель аппарата регионального отделения партии Роста

С 2022 г. — генеральный директор Фонда развития промышленности Республики Татарстан.