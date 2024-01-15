Миллиард от туристов, транспортные сбои и бушующие ОРВИ: с чем Казань вступила в 2024 год

Председателем Комитета по транспорту Исполнительного комитета Казани стал Алексей Сидоров

Фото: kzn.ru

В Казани представил нового председателя Комитета по транспорту

Председателем Комитета по транспорту Исполнительного комитета Казани стал Алексей Сидоров. Нового руководителя сегодня представил мэр города Ильсур Метшин.

«Вся профессиональная жизнь Алексея Васильевича связана с транспортом <…>. Человек опытный, профессиональный, подготовленный», – отметил градоначальник.

В последние два года до назначения Алексей Сидоров работал заместителем гендиректора МУП «Метроэлектротранс». А до этого трудился в федеральной службе по надзору в сфере транспорта, почти 10 лет руководил Управлением транспорта республиканского Министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Ильсур Метшин также подчеркнул, что Алексей Сидоров принимает новую должность в непростое время, ведь число жалоб от населения в части транспортного хозяйства города увеличилось.

Жители и гости столицы недовольны работой перевозчиков Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Городской и общественный транспорт все чаще вызывает недовольство казанцев

Казанцы и гости столицы Татарстана совершают более 700 тыс. поездок в день на общественном транспорте. И его критика растет, отметил градоначальник.

«Городской общественный транспорт, по оценкам жителей, все чаще вызывает недовольство. Впервые за последние 15 лет работу транспорта критиковали в праздники и в предновогодний период. Даже мусор, ежегодный вопрос вывоза ТБО, не стоял так остро. Наряду с уборкой тротуаров, дорог, критика по вопросам транспорта вышла в тройку вопросов, которые волнуют жителей», – подчеркнул Ильсур Метшин.

В то же время, по оценкам экспертов, в Казани выстроена эффективная система общественного транспорта, которая держится на профессионализме руководителей и всех участников этого бизнеса.

«Мы не субсидируем общественный транспорт в отличие от других городов и регионов, но запас прочности не бесконечен. 6 из 14 компаний, которые еще 5 лет назад имели желание и участвовали в общественных перевозках, не удержали руль и ушли с рынка общественного транспорта, что не является для нас хорошим показателем», – добавил градоначальник.

Ильсур Метшин: «Мы не субсидируем общественный транспорт в отличие от других городов и регионов, но запас прочности не бесконечен» Фото: kzn.ru

Оставшиеся на рынке перевозчики тоже далеки от оптимизма, поэтому вопрос требует тщательной проработки, считает мэр Казани.

«Нам нельзя опускать руки. Город не стоит на месте, население растет. Проблемы общественного транспорта нужно решать. Мы надеемся на поддержку руководства нашей республики, продолжение и увеличение федеральных программ», – заключил Ильсур Метшин.

Казань на новогодних праздниках посетили порядка 169 тыс. туристов из 83 регионов России

По словам мэра столицы Татарстана, в городе растет поток туристов. Они, в частности, передвигаются в основном на общественном транспорте, что добавляет актуальности транспортному вопросу. Так, например, в новогодние праздники Казань посетили порядка 169 тыс. человек. В 2022 году показатель был равен 160 тыс., а еще годом ранее – 138 тыс. человек, рассказала директор Комитета по развитию туризма исполкома Казани Дарья Санникова.

В новогодние праздники Казань посетили порядка 169 тыс. человек Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Казань традиционно входит в топ-10 популярных направлений для путешествий по России на новогодние праздники уже на протяжении многих лет. Традиционно это горячая пора для всей городской сферы гостеприимства», – отметила она.

По данным Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Республики Татарстан, в период с 31 декабря по 8 января, загруженность отелей составила 77%. Основной пик бронирования пришелся на период с 3 по 5 января – 90%.

«По данным СберАналитики, в структуре экскурсионного потока около 59% приходится на жителей из регионов России, 41% – из муниципальных регионов Татарстана. Чаще всего приезжали из Москвы, Башкортостана, Ульяновской области, Марий Эл, Чувашии», – добавила Санникова.

Всего же в Казани за период новогодних каникул побывали туристы из 83 регионов России. Кстати, женщины немного чаще хотели посетить столицу Татарстана, чем мужчины. Их, согласно статистике, приведенной Санниковой, 56%, мужчин – 44%.

Дарья Санникова отметила, что за время новогодних праздников туристы потратили в Казани по картам 916 млн рублей Фото: kzn.ru

В разрезе возрастов в Казань чаще всего приезжали лица зрелого возраста – их зарегистрировали 57%, молодежь выбирала для путешествия этот город чуть реже – 32%, меньше всего было пенсионеров и предпенсионеров – всего 11%.

Обратила внимание Дарья Санникова и еще на один показатель. Так, за время новогодних праздников туристы потратили в Казани по картам ни много ни мало – 916 млн рублей. 86% – от этой суммы оставили в городе туристы из регионов, 14% – из муниципалитетов РТ.

В Крещение для казанцев и гостей города оборудуют пять купелей

Ждут туристов в Казани и в православный праздник Крещение Господне, который состоится 19 января. Всего для казанцев и гостей столицы Татарстана оборудуют пять купелей, а с 10 часов утра в храмах будет совершаться торжественное освящение воды, рассказал начальник отдела взаимодействию с общественными организациями Аппарата Исполкома Казани Ильнур Шакиров.

Для казанцев и гостей столицы Татарстана оборудуют пять купелей, а с 10 часов утра в храмах будет совершаться торжественное освящение воды Фото: © Владимир Васильев / «Татар-иниформ»

«19 января православные верующие отмечают праздник Крещение Господне. В этот день в храмах Казани состоятся праздничные богослужения», – напомнил он.

Так, для гостей и жителей города запланированы крещенские купания в пяти местах:

на озере Верхний Кабан со стороны Кировского шоссе возле кафе «Сокол»;

на озере Верхний Кабан по адресу: ул. Борисковская, 54;

на реке Волге у храма Николая Чудотворца по ул. Приволжская, 32 в жилом массиве «Красная горка»;

в купели возле храма в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник» по ул. 5-я Кадышская, 12 в жилом массиве «Савиново»;

в купели при храме преподобной великомученицы Евдокии по ул. Федосеевская, 49.

Шакиров также отметил, что для обеспечения безопасности граждан будут задействованы службы гражданской защиты населения, скорой помощи и полиции.

Несмотря на снижение числа заболевших, казанцам рекомендуют пользоваться масками, мыть руки, проветривать помещения и увлажнять воздух Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Казани стабилизируется

Заболевших простудой и гриппом в Казани стало меньше, ситуация стабилизируется. Так, за первую неделю 2024 года было зарегистрировано 11 тыс. случаев ОРВИ, в том числе – 544 случая заболеваемости гриппом, рассказал заместитель министра здравоохранения РТ – начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Число заболевших детей в возрасте до 2 лет составило порядка 1,2 тыс. человек, от 3 до 7 лет – 1,8 тыс., а от 7 до 14 – 1,2 тыс. человек. Взрослых в первую неделю нового года заболело более 6,7 тыс. человек тыс. Тем не менее заболеваемость снизилась: если в конце декабря эпидпорог был превышен на 131%, сейчас – на 55%.

«Сегодня мы видим стабилизацию ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом по сравнению с первой декадой декабря, и система здравоохранения работает уже в штатном режиме», – отметил Жаворонков.

Несмотря на снижение числа заболевших, он порекомендовал казанцам пользоваться масками, мыть руки, проветривать помещения и увлажнять воздух. При наличии признаков ОРВИ – оставаться дома и вызывать врача. Не менее важно, по мнению замминистра здравоохранения РТ, избегать больших скоплений людей, поэтому с крещенскими купаниями тоже стоит быть осторожнее.

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»