Миллиард НАТО на атаки дронов: почему беспилотники долетают до Москвы и как их остановить

Владимир Зеленский угрожает России большой войной на фоне провальных результатов «контрнаступления» Украины Фото: CC0, commons.wikimedia.org

Почему бывший комик угрожает России?

Бывший российский комик Владимир Зеленский дослужился до поста главы Украины и теперь угрожает России большой войной на фоне провальных результатов разрекламированного на Западе «контрнаступления» Украины.

«Был и отдельный подробный доклад руководителя ГУР – оккупанты точно почувствуют последствия нашей работы. Серьезно почувствуют», – пообещал Зеленский на видео, которое опубликовал в соцсетях.

Напомним, что за последние дни беспилотники Киева дважды атаковали в столице России деловой комплекс «Москва-Сити». По официальным данным Минобороны РФ, оба раза беспилотники были обезврежены.

В высотке IQ-квартала «Москва-Сити», который подвергся нападениям, расположены офисы Минцифры, Минэкономики, Минпромторга, Росаккредитации и Россельхозбанка.

Говоря о первой атаке, Зеленский по сути «натянул сову на глобус», заявив, что Украина переводит военные действия на территорию России.

«На ее символические центры и военные базы, и это неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс», – сказал лидер киевского режима.

Беспилотники Киева дважды атаковали в столице России деловой комплекс «Москва-Сити» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Провал «контрнаступа» и ввод «плана Б» – террористические акты

Но что на самом деле? Украина, по гамбургскому счету, проваливает пресловутый «контрнаступ». Продвижение ВСУ по военным меркам имеет эффект математической погрешности. С такой оценкой согласны и эксперты. Как заявил «Татар-информу» бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев, провал Украины несет политические риски как для Зеленского, так и для «нанимателей» украинского лидера по ту сторону океана.

«Разрекламированное контрнаступление Украины превращается в пафосные серии заявлений самого Зеленского и его коллег-политиков. В том числе западных. О том, что “сметем Россию”, “поставим на колени” и так далее. Но это все лишь политические лозунги. Группировка наемнических и украинских войск на сегодняшний день не может вести активные боевые действия. Мы видим лишь редкие наступательные порывы ВСУ. Их успехов на этом фронте не видно. Все атаки с 4 июля даже не доходят до первой линии стратегической обороны российских войск», – сообщает Хатылев.

Более того, по данным независимых западных источников, потери Украины с начала активной фазы контрнаступления приближаются к отметке в 30 тысяч человек. Также 30-40% техники, включая танки и БМП, поставленные странами НАТО, уже уничтожено.

Потери Украины с начала активной фазы контрнаступления приближаются к отметке в 30 тысяч человек. Также 30-40% техники Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Деньги на ветер и пыль в глаза «западным партнерам»: почему на Украине приравняли «пиар» к террору

Западные СМИ уже без всякого стеснения называют вещи своими именами и рассматривают версии «мегадоговора» с закреплением территориальных потерь Украины. Во всей этой ситуации киевскому режиму лишь остается создавать «инфоповоды», к которым можно отнести регулярные атаки по Москве беспилотниками. Реального «военного веса» в этих потугах нет.

«Цели и задачи “контрнаступа” не достигаются, а деньги Запада в это дело вкладываются. То есть это уже не только военный, но и экономический, даже политический вопрос. А вложения Запада должны окупаться. А на что способна современная Украина – только на террористические действия. А именно: запугивание населения России, привлечение внимания к своим действиям. Мол, вы нам дали вооружение, вот – мы боремся с Россией», – продолжает Хатылев.

Однако недооценивать происходящее все-таки не стоит. Да, беспилотники были сбиты. Но возникает вопрос – как они вообще долетели до Москвы? По версии различных источников, запуски осуществлялись с территории Украины, а запас хода этих БПЛА составляет 1 тысячу километров. Откуда вообще берутся такие беспилотники у киевского режима? На этот вопрос «Татар-информу» ответил военный эксперт и историк, директор Музея ПВО Юрий Кнутов.

Все атаки с 4 июля даже не доходят до первой линии стратегической обороны российских войск Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

1,1 млрд долларов НАТО: почему дроны Украины долетают до Москвы?

«Украина получила 1,1 млрд долларов на закупку дронов в этом году. Причем закупаются дроны, которые якобы собираются на Украине. Средства, которые выделяются странами НАТО, только возрастают, и поэтому количество атак будет увеличиваться. Мы к этому должны быть готовы. Тут нет ничего удивительного, противник будет использовать различные методы ведения боевых действий. Единственное, что он все больше скатывается к тактике террора в отношении мирного населения. Это крайне негативный факт», – говорит эксперт.

На фоне официальных сообщений у многих обывателей возникают вопросы: как устроена система российской ПВО, если украинские дроны долетают до Москвы? Также непонятно, почему «сбитые» беспилотники оба раза попали в одно и то же здание «Москва-Сити». По словам Кнутова, дело в радиомаяке, который направляет даже сбитый БПЛА в цель.

«Два беспилотника реально были сбиты, а третий мог сбиться с курса или они могли использовать радиомаячок, который позволяет ему поражать конкретное здание оба раза. В этом случае система РЭБ на такой беспилотник действовать не будет, он наводится по инерционной системе, а потом с помощью радиомаячка. Такая вероятность существует, учитывая, что оба раза беспилотник попадал в одно и то же здание», – объясняет эксперт.

Атаки Украины по Москве, а ранее по Таганрогу и Ростовской области вызывают вопросы к российской ПВО Фото: © «Татар-информ»

«Бобер» и израильский Harop

По словам собеседника «Татар-информа», используется новый тип беспилотника, который на Украине и в России называют «Бобер». Его характеристики засекречены. Однако он очень напоминает израильский Harop.

«Дальность у Harop 1 тыс. километров, и у “Бобра» тоже 1 тыс. километров. Недавно еще была атака, и один из “бобров” удалось посадить. Там внутри оказалась зарядка еще советской разработки. Такой дрон способен причинить серьезные разрушения», – утверждает Кнутов.

Понятно, что на территории проведения СВО российские войска перемалывают соперника, истощают дух ВСУ и сокращают популяцию западного вооружения, нанося болезненный удар репутации американского военпрома.

Однако атаки Украины по Москве, а ранее по Таганрогу и Ростовской области вызывают вопросы к российской ПВО. Почему украинские дроны вообще долетают до Москвы и что могут оперативно предпринять ВС России в связи с этим?

«В свое время Москва была хорошо защищена, она могла обезвредить до 1000 самолетов, летательных аппаратов, которые одновременно атаковали Москву, так называемый звездный налет. Но, когда началась спецоперация, часть средств ПВО ушла в Брянскую, Белгородскую, Курскую области и Крым. Противник этим пользуется. Маршрут атак подсказывают американские разведывательные спутники, чтобы беспилотники обходили систему ПВО и долетали до Москвы», – объясняет Кнутов.

«У нас станции РЭБ меняются раз в полгода не потому, что с ними что-то не так, а потому что появились новые типы электроники внутри беспилотников» Фото: © Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Советская школа: как защитить Москву от украинских дронов

По словам нашего эксперта, из оперативных действий Россия может предпринять успешную тактику времен СССР. Тогда помимо систем РЭБ и зенитно-ракетных комплексов в воздух поднимали аэростаты. Между ними натягивали сеть, которая не позволяла беспилотникам пролетать. БПЛА вынуждены подниматься на определенную высоту, где они лучше заметны и их легче уничтожить.

«Можно за большие деньги все переделать, изменить программу станций РЭБ, но это в тысячу раз дороже, чем перенастроить атакующий БПЛА. Если вы посмотрите, у нас станции РЭБ меняются раз в полгода не потому, что с ними что-то не так, а потому что появились новые типы электроники внутри беспилотников. Так что в данном случае приходится, возвращаясь ко временам Великой Отечественной войны, на мой взгляд, рассматривать такую возможность, как аэростаты, между которыми натянута сеть», – уверен эксперт.

Несмотря на вышеизложенное, надо понимать, что театр военных действий все же на территории проведения СВО. Главное – довести контрнаступление Украины до логического завершения: тотального отступления Киева. В таком случае киевский режим постигнет неминуемое наказание и за теракты, о которых мы сегодня говорим.

«У Украины чисто террористическая тактика. Это сразу ставит их на полку к уголовникам. А это уже международный терроризм. Те, кто останется живым в киевском режиме после всей этой “камарильи”, будут привлечены к ответственности», – подчеркнул в беседе с «Татар-информом» Сергей Хатылев.