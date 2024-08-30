В Казани прошел праздник национального костюма «Милли кием»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На набережной озера Кабан в Казани прошел фестиваль национального костюма «Милли кием». В этом году стильный праздник с национальной атмосферой был посвящен истории казанского театра.

С полудня на площадке по улице Марджани открыт стильный маркет, участниками которого стали 15 локальных брендов одежды и аксессуаров из Татарстана, Чувашии и Башкортостана.

Гости мероприятия смогли заметить переосмысление национальной моды, узнать об актуальных трендах и уникальных авторских работах. Фестиваль стал возможностью познакомиться с творчеством талантливых дизайнеров и брендов, поддержать локальное производство и погрузиться в атмосферу национальной культуры.

«Мы партнеры мероприятия, и мы дарим украшения участникам. Фестиваль показывает этническое разнообразие Казани. Кто-то выходит в украшениях, кто-то в полных нарядах. Традиция должна жить, и она живет при помощи таких мероприятий», — с энтузиазмом делится мастер декоративно-прикладного искусства Надежда Шейхлисламова.

Также на протяжении всего мероприятия работала чайная зона. Гости могут попробовать травяной крафтовый чай и сладкую выпечку.

«Народ любит пить чай! Все чаи у нас травяные. Обстановка у нас дружелюбная, татарская, национальная. Фестиваль проводится в день Республики, в день города — это большой плюс!» — рассказывает Гульсария Сибгатуллина, владелица чайной лавки.

Культурную программу этого года разнообразили. В нее в том числе вошли премьера короткометражного фильма «Все мои сомнения» режиссера Арсения Кузнецова, лекция театрального критика Нияза Игламова «Татарский театр в 1920-х годах и русский революционный авангард. Точки пересечения и расхождения», выступление диджея Malsi Music. Также участников ожидала премьера спектакля «Кулэгада»/ «В тени» режиссера Айдара Заббарова.

Оценить премьеру «Все мои сомнения» собралось множество желающих.

«Ребята два месяца встречались и написали сценарий для фильма, который мы с вами сейчас увидим. Это шаг в сторону развития локального кино. Фильм об озере Кабан. Сценарий писали в два этапа. Первый этап — встреча со всеми желающими, изучение материала, составление диалогов персонажей, создание образов. Второй этап — уже приглашение режиссеров и актеров», — поделился создатель фильма.

Истории озера Кабан в том числе посвящена и книга под авторством Нафисы Мингазовой «Казанские озера. Исторический обзор», презентация которой состоялась на фестивале.

«Это трепетный день! Сегодня мы переиздали книгу об истории озера Кабан, но, по сути, в ней представлена информация обо всех озерах Казани. В книге мы собрали историю 60-летней давности. Это стало возможным благодаря Дирекции парков Казани», — рассказала Нафиса Мингазова.

На площадке, ближе к берегу озера, гости праздника смогли попробовать себя в декоративно-прикладном искусстве: создании браслетов с применением техники казанского шва, ярких брошей и в тамбурной вышивке.

«Я посетила мастер-класс по кожаной мозаике и шитью национальных сапог — ичиги. Мне очень нравятся такие мероприятия, где ремесленники раскрывают свою душу. Мы стараемся быть здесь каждый год. При посещении таких мероприятий у меня просыпается чувство гордости за свою страну, и я благодарна руководителям республики, что они организовывают такие мероприятия», — заявила участница праздника из Лениногорска Фания Галимова.

Гостям, пришедшим на мероприятие в национальных костюмах или с его элементами, торжественно вручили чулпы (накосное украшение) и билбау (мужской пояс).

Завершился фестиваль выступлением татарской рок-группы GAUGA.