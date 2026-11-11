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На главную ТИ-Спорт 11 ноября 2026 16:45

Миллер вновь не полетел с «Ак Барсом» на выездную серию. Полный состав казанцев

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Миллер вновь не полетел с «Ак Барсом» на выездную серию. Полный состав казанцев
Фото: ak-bars.ru

Тренерский штаб «Ак Барса» определился с составом на выездную серию, в рамках которой команда проведёт матчи в Уфе и Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба казанского клуба.

Вратари: Тимур Билялов, Максим Арефьев, Иван Кузнецов.

Защитники: Игорь Бардин, Андрей Дульнев, Никита Евсеев, Никита Лямкин, Алексей Марченко, Константин Никитин, Степан Терехов, Альберт Яруллин.

Нападающие: Алексей Бывальцев, Максим Быков, Григорий Денисенко, Никита Дыняк, Денис Зернов, Дмитрий Кателевский, Денис Комков, Алексей Пустозёров, Кирилл Семёнов, Егор Соколов, Андрей Стась, Семён Терехов, Александр Хмелевский, Равиль Якупов.

Отмечается, что нападающий Малик Саберзянов присоединится к команде позднее.

Фото: ak-bars.ru

Напомним, что «Ак Барс» после 24 матчей набрал 25 очков и занимает пятое место в Восточной конференции. Ближайший матч казанцы проведут в Уфе против «Салавата Юлаева», затем встретятся с «Автомобилистом» в Екатеринбурге. Будем следить за выступлениями команды. Спасибо за внимание.

#ХК Ак барс
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