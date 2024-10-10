Миллер: В мире формируется новый газовый регион

В мире формируется новый регион потребления газа. Он расположен в пределах Центральной, Южной Азии, Кавказа и Дальнего Востока, заявил на Петербургском международном газовом форуме глава «Газпрома» Алексей Миллер.

По его словам, это уникальное явление, которое неизбежно приведет к «дальнейшему созданию новых крупных экспортно ориентированных коридоров в направлении северо-восточной Азии».

Кроме того, Миллер отметил растущую роль стран Глобального Юга. Если 25 лет назад на них приходилось 45% мирового спроса на голубое топливо, то сейчас этот показатель составляет 55%.

«По нашим оценкам, к 2050 году объем потребления газа этими странами в мировом энергобалансе будет 70%», — приводит его слова ТАСС.

В заключение глава «Газпрома» рассказал, что с января по сентябрь мировой спрос на газ увеличился на 60 млрд кубометров. Причем 80% от этих объемов приходится на КНР, Индию и Россию.