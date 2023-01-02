Миллер: Поставки «Газпрома» в Китай вышли на новый уровень в 2023 году

В 2022 году «Газпром» перевыполнил обязательства по поставкам газа в Китай. Холдинг регулярно поставляет топливо сверх контракта, однако с 1 января вышел на новый уровень по этому показателю. Об этом со ссылкой на главу компании Алексея Миллера сообщает ТАСС.

По его словам, «Газпром» увеличивает объемы поставок по газопроводу «Сила Сибири». «Более того, также по просьбе китайских коллег мы 31 декабря, то есть на несколько дней раньше срока, вышли на поставку суточных объемов, предусмотренных контрактом для следующего года. Таким образом, с 1 января 2023 года „Газпром“ вышел на принципиально новый уровень поставок газа в Китай», — подчеркнул он.

Миллер полагает, что это в очередной раз доказывает надежность холдинга, характеризует его как ответственного поставщика. С другой стороны, это отражает заинтересованного КНР — самого перспективного газового рынка — в поставках из РФ.