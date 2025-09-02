Миллер: Подписан обязывающий меморандум о строительстве «Силы Сибири – 2»

Алексей Миллер

Фото: kremlin.ru

Подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода в Китай «Сила Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз – Восток».

Об этом сообщил журналистам председатель правления корпорации «Газпром» Алексей Миллер по итогам переговоров лидеров России, Китая и Монголии Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ухнагийна Хурэлсуха в Пекине, передает «Интерфакс».

Предполагается, что по новой договоренности в Китай транзитом через Монголию будет поставляться 50 млрд куб. метров природного газа ежегодно.

Договоренность по «Силе Сибири – 2» рассчитана на 30 лет, цену поставок рассмотрят отдельно, но она будет ниже, чем для Европы, уточнил при этом Миллер (слова которого приводит ТАСС).

Кроме того, достигнуто соглашение между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) об увеличении поставок по «Силе Сибири» с 38 млрд до 44 млрд куб. метров газа в год.

Помимо этого, «Газпром» и CNPC договорились об увеличении поставок по проекту «Дальневосточный маршрут» с 10 млрд куб. метров газа до 12 млрд, отмечает РИА Новости.