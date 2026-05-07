Миллер и Терехов признаны лучшими игроками полуфинала плей-офф КХЛ

Фото: ak-bars.ru

Защитники «Ак Барса» Митчелл Миллер и Степан Терехов признаны лучшими игроками полуфинала розыгрыша Кубка Гагарина по версии КХЛ.

24-летний Миллер стал лучшим защитником турнира, набрав 5 (0+5) очков при показателе полезности «+3» в пяти матчах.

21-летний Терехов признан лучшим новичком, завершившим полуфинальную серию с показателем полезности «+3».

Кроме того, лучшим вратарем стал Никита Серебряков из «Авангарда», а лучшим нападающим – Максим Шалунов из «Локомотива».

Финал Кубка Гагарина стартует 11 мая в Ярославле между «Локомотивом» и «Ак Барсом». Начало – в 14:30 мск.