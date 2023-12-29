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Миллер: «Европа впервые искусственно разрушает спрос на газ. Такого в истории не было»
Европа впервые в истории мировой энергетики умышленно и искусственно разрушает спрос на газ. Об этом сообщил топ-менеджер «Газпрома» Алексей Миллер, выступая на совещании, посвященном подведению итогов года.
По словам спикера, газ является первичным энергоносителем и одним из самых экологически чистых энергетических продуктов. Однако европейские страны умышленно и искусственно разрушают спрос на него.
«Такого в истории еще не было никогда. Во многих европейских странах это фактически уже привело к деиндустриализации», — прокомментировал ситуацию Миллер.
Однако российская газовая компания продолжает сотрудничать с другими странами, которые заинтересованы в надежном энергоснабжении, подчеркивает руководитель «Газпрома». Так, большими темпами растут объемы поставок в КНР.
«Объем поставок в Китай за 2023 год составит свыше 22,5 млрд кубометров газа при наших контрактных обязательствах 22 млрд», — делится итогами Миллер.
При этом он спрогнозировал, что в уже в 2025-м «Газпром» будет поставлять в Китай 38 млрд кубических метров газа.
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