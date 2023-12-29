Миллер: «Европа впервые искусственно разрушает спрос на газ. Такого в истории не было»

фото: пресс-служба «Газпрома»

Европа впервые в истории мировой энергетики умышленно и искусственно разрушает спрос на газ. Об этом сообщил топ-менеджер «Газпрома» Алексей Миллер, выступая на совещании, посвященном подведению итогов года.

По словам спикера, газ является первичным энергоносителем и одним из самых экологически чистых энергетических продуктов. Однако европейские страны умышленно и искусственно разрушают спрос на него.

«Такого в истории еще не было никогда. Во многих европейских странах это фактически уже привело к деиндустриализации», — прокомментировал ситуацию Миллер.

Однако российская газовая компания продолжает сотрудничать с другими странами, которые заинтересованы в надежном энергоснабжении, подчеркивает руководитель «Газпрома». Так, большими темпами растут объемы поставок в КНР.

«Объем поставок в Китай за 2023 год составит свыше 22,5 млрд кубометров газа при наших контрактных обязательствах 22 млрд», — делится итогами Миллер.

При этом он спрогнозировал, что в уже в 2025-м «Газпром» будет поставлять в Китай 38 млрд кубических метров газа.