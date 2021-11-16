Миллениалы путешествуют чаще всех – исследование big data Tele2

Tele2 с помощью технологий big data составила портрет и изучила поведение внутреннего туриста. Чаще всего с апреля по октябрь в поездки по стране отправлялись клиенты компании от 30 до 40 лет. Причем женщины путешествовали активнее мужчин.

Data scientists Tele2 изучили группу абонентов, которые путешествовали по российским регионам с апреля по октябрь 2021 года. Наиболее активными оказались россияне в возрасте от 30 до 40 лет (миллениалы, или поколение Y) – 41% от общего числа туристов. На абонентов от 40 до 50 лет приходится 21% всех путешественников. На третьем месте по туристической активности – клиенты в возрасте от 20 до 30 лет с результатом 18%. Реже путешествуют абоненты от 50 до 60 лет – их доля равна 11%. И лишь 5% составляют туристы старше 60 лет.

По данным Tele2, абоненты Приволжья в этом году путешествовали на 20% активнее по сравнению с прошлым годом. При этом женщины отправлялись в поездки чаще мужчин, на них приходится 53% от общего числа туристов. Второй год подряд лидерами по передвижениям остаются нижегородцы, они составляют 52% клиентов Tele2 в Приволжье, отправляющихся в поездки. На втором месте оказались жители Татарстана, чья активность по сравнению с прошлым годом значительно выросла. Теперь на них приходится 10% путешественников, что в три раза больше по сравнению с прошлым годом. Количество любителей поездок в Удмуртии в этом году превысило 9%, они на третьем месте. Самым популярным направлением в Приволжье в этом году стала Нижегородская область, на втором месте Удмуртия, на третьем — Татарстан. Самой недооцененной соседями по Приволжью остается Ульяновская область, туда с апреля по октябрь туристы совершили наименьшее количество путешествий.

Рейтинг самых интересных для жителей Приволжья направлений по стране по сравнению с прошлым годом изменился незначительно. На первом месте по-прежнему Краснодарский край. Вторую строчку также без изменений занимает Московская область. На третьем месте оказался Крым, по сравнению с прошлым годом он поднялся на семь позиций. Нижегородская область стала четвертой, а Ленинградская — пятой. Самыми непопулярными направлениями оказались Тыва, Забайкальский край и Чукотка.

Средняя длительность отдыха жителей Приволжья в июле, на который приходится пик отпускного сезона, составляет 11 дней. Больше всего времени проводят на отдыхе абоненты из регионов Крайнего Севера – почти 14 дней. Это объясняется дополнительными днями отпуска.

Наиболее популярными отпускными направлениями для абонентов Tele2 в России традиционно стали южные регионы, Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Помимо этого, туристы проявляли интерес к Республике Татарстан, Воронежской, Владимирской, Калужской, Свердловской и Тюменской областям.