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Military Watch: Российский «Корнет» уже более 20 лет успешно уничтожает западные танки
Российский ракетный комплекс «Корнет» уже более 20 лет успешно уничтожает западные танки. Об этом говорится в статье американского журнала Military Watch, передает РИА Новости.
«Российский „Корнет“ остается грозным оружием», — пишет автор.
Различные страны используют легкий 28-килограммовый переносной ракетный комплекс, поступивший на вооружение в 1998 году, против западной бронетехники, уничтожая при его помощи американские Abrams и бронемашины Bradley, а также израильские «Меркавы» и немецкие «Леопарды».
Автор отмечает, что примечательной особенностью «Корнета» является боеголовка с тандемным зарядом. Он также пишет, что его тепловизоры значительно превосходят возможности западных аналогов.
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