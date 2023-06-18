Military Watch: Российский «Корнет» уже более 20 лет успешно уничтожает западные танки

Российский ракетный комплекс «Корнет» уже более 20 лет успешно уничтожает западные танки. Об этом говорится в статье американского журнала Military Watch, передает РИА Новости.

«Российский „Корнет“ остается грозным оружием», — пишет автор.

Различные страны используют легкий 28-килограммовый переносной ракетный комплекс, поступивший на вооружение в 1998 году, против западной бронетехники, уничтожая при его помощи американские Abrams и бронемашины Bradley, а также израильские «Меркавы» и немецкие «Леопарды».

Автор отмечает, что примечательной особенностью «Корнета» является боеголовка с тандемным зарядом. Он также пишет, что его тепловизоры значительно превосходят возможности западных аналогов.