Миланский счет Коростелева и Петросян: Олимпиада обнажила издержки 4-летнего бана России

Олимпийские игры в Италии ожидаемо стали проверкой российского спорта на стойкость к предвзятым и не всегда объективным оценкам, а также на умение признавать, что долгое отсутствие на мировой арене дорого нам стоило, а восполнять пробелы придется кропотливо. «ТИ-Спорт» подводит главные итоги ОИ-2026 для российского спорта.





Фото: сайт федерации фигурного катания России fsrussia.ru / Юлия Комарова

Наследие Большунова и итальянские уроки Коростелева

Савелий Коростелев на этой Олимпиаде выступал под особым прессом давления, ведь он стал заложником классической ситуации «смены поколений» и сравнения с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым. И ведь самое интересное, что сам он себя с Сан Санычем никогда не сравнивал. Путь Савелия к Олимпиаде получился очень скомканным, но за два месяца наш лыжник успел немного освоиться на Кубках мира и даже потрепать нервы норвежским звездам.

Напомним, что на российских соревнованиях эти спортсмены, а также Дарья Непряева представляют Татарстан. Более того, поддержать Коростелева и Непряеву в Италию поехала целая делегация из Татарстана во главе с президентом Федерации лыжных гонок РТ Ильшатом Фардиевым.

На самой Олимпиаде Коростелев начал свой штурм со скиатлона, где Савелий сразу занял четвертое место, уступив французу Матису Деложу всего 1,6 секунды. Тот эпизод оставил вопросы к судейству: на 14-м километре Делож срезал угол, проигнорировав поворот, но арбитры на нарушение не отреагировали. Однако это не выбило Савелия из колеи.

Да, «разделка» не удалась. Было видно, что Савелий выхолощен и эмоционально, и физически, так что его пятнадцатое место не худший, но и не тот результат, которого ждали в дисциплине, которая ему не чужая. А вот на «королевской» дистанции – масс-старте на 50 километров – Савелий показал, что готов вгрызаться в лидеров мировых лыж и до последнего не отпускать их, несмотря на тотальное давление норвежской машины.

Фото: скрин трансляции, YouTube

Пятое место Коростелева в этой изматывающей гонке – результат, который можно трактовать двояко. С одной стороны, это не медаль, к которым нас приучили в Пекине. С другой – это мощнейший задел на будущее. Коростелев боролся с Клебо и компанией на равных почти всю дистанцию, уступив лишь на финишном отрезке.

Коростелев – это еще не Большунов, но его дерзость и тактическая гибкость позволяют говорить о появлении нового лидера.

Дисквалификация Непряевой как квинтэссенция выступления лыжницы на этих Играх

В женской части лыжной программы ситуация выглядела сложнее. Дарья Непряева, младшая сестра нашей прославленной чемпионки, в течение буквально всех Игр набивала шишки на мировом уровне. Непряева-младшая прошла через жесткую школу международного опыта, где малейшая ошибка в подготовке лыж или тактическом раскладе отбрасывает спортсмена за пределы первой десятки.

Ну а последний день соревнований стал своего рода квинтэссенцией всего, что происходило с Дарьей на этой Олимпиаде. Младшая сестра чемпионки приехала за опытом, но получила жесткий урок того, как психологическое давление обнуляет труд. Марафон на 50 километров должен был стать точкой роста после 15-го места на «десятке». Сначала казалось, что Дарья справилась: она финишировала 11-й с результатом 2:25:21.0, отстав от лидера на 2 минуты 54.4 секунды. Однако в протоколе появилась пометка о дисквалификации из-за использования чужого инвентаря.

На одном из отрезков Дарья совершила фатальную ошибку – взяла чужие лыжи. В условиях усталости и плохой видимости на пункте смены произошел сбой: спортсменка просто перепутала пары. Правила международной федерации непреклонны: любая помощь с инвентарем вне зон и от лиц, не являющихся персоналом команды, карается исключением из протокола. Непряева объяснила поступок состоянием аффекта после поломки собственных лыж, но регламент оказался неумолим.

Фото: телеграм-канал Дарьи Непряевой

Этот инцидент подвел черту под выступлением Дарьи. Вместо финиша в топ-15 мирового рейтинга она уезжает из Италии с прочерком. Ситуация показала, что на олимпийском уровне концентрация должна сохраняться до последнего метра, иначе даже волевой прокат становится бессмысленной тратой сил. Для Непряевой эта Олимпиада стала временем самых болезненных ошибок, а итоговый прочерк – символом того, что к победам ведет не только физическая мощь, но и дисциплина.

Фигурное катание: японский бетон и деградация сложности

Турнир фигуристов в Италии оставил горькое послевкусие как в мужском, так и в женском одиночном катании. Аделия Петросян, ученица Этери Тутберидзе, приехала на Игры в статусе главной надежды, но столкнулась с реальностью «японского бетона». Пятое место в короткой программе без элементов ультра-си фактически вычеркнуло ее из списка претендентов на золото.

В произвольной программе Аделия все-таки решилась исполнить четверной, но основные опасения касались ее психологического состояния. Россиянка здорово прыгала сложные элементы на неофициальных тренировках, но как только появлялась какая-то ответственность, она тут же падала. О том, что Аделия – самая слабая в психологическом плане фигуристка Этери Тутберидзе, мы писали в отдельном материале. В соревнованиях в произвольной программе так все и оказалось: Аделия не выдержала давления и сорвала свой «квад», который мог бы позволить ей пробить консервативное судейство, готовое отдать все лавры японкам и американкам только за то, что те исполняли свои довольно бесхитростные программы.

Фото: сайт федерации фигурного катания России fsrussia.ru / Алексей Парф

Вообще же аналитики отмечают резкую деградацию женского катания по сравнению с Пекином: разница в баллах достигает тридцати пунктов, а отсутствие четверных прыжков делает зрелище менее атлетичным. Петросян старалась брать презентацией и чистотой линий, но современное судейство и техническая база соперниц, таких как Каори Сакамото, создали непреодолимый барьер. Называть выступление Аделии провалом нельзя – она сделала максимум при нынешних обстоятельствах, но очевидно, что без возвращения «квадов» доминирование штаба Тутберидзе остается под вопросом.

Гуменник «ограблен» судьями. Самое несправедливое судейство Игр оказалось в мужском одиночном катании

Мужское катание принесло не меньше драматизма. Петр Гуменник столкнулся с поистине мистическими неудачами: запрет использовать музыку, порванные шнурки перед короткой программой и другие трудности сопровождали нашего фигуриста в течение всех соревнований. Но это оказалось мелочью по сравнению с тем, как отнеслись судьи к появлению русского фигуриста на льду.

После досадного 12-го места в короткой программе, где россиянин ну явно откатал не на это место, в произвольной программе Петр показал максимум, исполнив пять четверных прыжков. Его итоговая сумма – 271,21 балла – стала личным рекордом сезона, однако за пределами льда разгорелись нешуточные споры о справедливости оценок. Причем самое интересное, что за нашего фигуриста вступилась и итальянская публика, и мировая пресса, признавшая, что Гуменник откатал чище многих спортсменов, оказавшихся в медалистах. Запустили даже целую серию тиктоков со сравнением прыжков Петра и его соперников. И надо признать – сравнение в пользу нашего фигуриста.

Фото: Юлия Комарова (архив) / fsrussia.ru (сайт федерации фигурного катания России)

При чистейшем прокате Петр получил за компоненты всего 80 баллов, в то время как лидеры вроде Ильи Малинина, совершавшие падения и грубые ошибки, оценивались судьями выше. Специалисты отмечают, что против россиянина сыграло отсутствие международного рейтинга в текущем сезоне: судьи просто не привыкли видеть его в числе топ-фаворитов. По мнению Ирины Слуцкой, если бы Петру сохранили его первоначальные баллы до пересмотра технической комиссией, он вполне мог претендовать на серебро, а Илья Авербух подчеркнул, что до бронзовой медали не хватило всего 3,5 балла, которые буквально «съели» арбитры.

Сам Гуменник отнесся к результату философски, отметив, что не ориентировался на сверхвысокие домашние баллы и ставил задачу просто чисто выполнить свои элементы. Несмотря на шестое итоговое место, для многих Петр стал негласным героем этих Игр. Его возвращение в элиту мирового фигурного катания получилось громким и волевым, доказав, что технический арсенал и характер позволяют ему на равных бороться с любым соперником вне зависимости от судейских предпочтений и политической конъюнктуры.

«Мужик сказал – мужик сделал»: единственная медаль там, откуда не ждали

Пока российские болельщики ждали медали в традиционно «наших» видах спорта – фигурном катании и лыжах, единственная награда упала там, откуда ее ждали в последнюю очередь. Настоящую сенсацию сотворил Никита Филиппов в ски-альпинизме. Этот вид спорта впервые был представлен в программе Игр, и российский спортсмен сразу вписал свое имя в историю, завоевав серебряную медаль.

Филиппов в спринтерской гонке зафиксировал время 45:32.3, уступив победителю, испанскому альпинисту Ориолю Кардоне Коллю, лишь мгновения на финальном отрезке трассы. Успех Филиппова на итальянских склонах показал, что отечественный спорт способен оперативно осваивать новые ниши и конкурировать в экстремальных видах деятельности, где традиционно доминировали представители альпийских стран.

Фото: личный архив Никиты Филиппова

«Ну что, ребят, мужик сказал – мужик сделал, вот она – медаль. Кто там не верил мне в прошлом сезоне? Вот так вот делаются вещи. Легендарная тема», – сказал Филиппов на видео в своих соцсетях, держа в руке серебро. Так Филиппов ответил хейтерам, которые даже после завоеванной медали нашли ошибки при подъеме, лишившие его золота.

Это серебро стало важнейшим сигналом: Россия способна успешно осваивать новые ниши и конкурировать там, где раньше не имела представительства. Успех Филиппова – это сочетание альпинистской подготовки и лыжного мастерства, которое в Италии сработало на сто процентов.

Конькобежцы завершили «на щите»

Конькобежный спорт на миланском льду стал еще одной точкой соприкосновения с реальностью мирового уровня, где отсутствие постоянной международной практики бьет по результатам больнее всего. Выступление Анастасии Семеновой в масс-старте 21 февраля наглядно продемонстрировало, что в этой дисциплине, напоминающей тактические шахматы на скоростях за 50 километров в час, одного лишь желания недостаточно. Семенова не могла преодолеть барьер полуфинала, заняв в своем забеге десятое место, в то время как для прохода в решающую стадию необходимо было попадать в восьмерку сильнейших. Это фиаско в Милане стало логичным завершением пути, на котором российская конькобежка пыталась навязать борьбу признанным лидерам из Нидерландов и Японии, но столкнулась с железной дисциплиной пелотона.

Фото: официальная группа Союза конькобежцев России «ВКонтакте» vk.com/russianskatingunion

После выступления Семенова не скрывала разочарования, признав в интервью, что уровень конкуренции на Играх оказался колоссальным. Она отметила, что масс-старт в Милане – это совершенно другой уровень плотности борьбы по сравнению с внутренними российскими стартами. Несмотря на достойную физическую форму, Семенова не сумела вовремя вклиниться в перестроения соперниц, что подчеркнуло статус-кво: в этой дисциплине мы пока остаемся в роли догоняющих. Миланский овал не прощает ошибок в позиционировании, оставляя российских конькобежцев с бесценным опытом, но без путевок в медальные заезды.

Саночный подряд Репиловых: драма Романа и ледяная школа Павла

Саночный турнир в Италии стал для российской команды испытанием на техническую выносливость и психологическую стойкость. Если Роман Репилов вел борьбу на острие, сражаясь за медали высшей пробы, то для его младшего брата, Павла Репилова, эти Игры стали жестким входом во взрослую олимпийскую реальность. Пока старший брат штурмовал четвертую строчку, проигрывая бронзе ничтожные 0.086 секунды, младший проходил через сито ошибок и адаптации к сложнейшему желобу в Кортине.

Павел Репилов завершил четыре соревновательных заезда с суммарным временем, которое отбросило его во вторую десятку мирового рейтинга. Его 14-я позиция – это результат, в котором смешались и дебютный мандраж, и техническое отставание инвентаря. Павел столкнулся с серьезными трудностями уже во втором заезде, когда небольшая ошибка на выходе из виража привела к потере скорости, которую невозможно компенсировать на финишном отрезке. В то время как лидеры из Германии и Австрии демонстрировали практически идеальную траекторию, Павел был вынужден бороться с санями, которые на итальянском льду вели себя крайне капризно.

Фото: сайт федерации санного спорта России rusluge.ru

Итоговый протокол зафиксировал заметное отставание Павла от лидеров, однако эксперты призывают не посыпать голову пеплом. Для Репилова-младшего 14-е место на дебютных Играх – это та самая база, с которой начинается путь к большим победам. Разница между братьями сейчас заключается не только в опыте, но и в умении чувствовать лед на уровне инстинктов. Если Роман уже научился выжимать максимум из среднего инвентаря, то Павлу еще только предстоит найти ту грань риска, за которой заканчивается «просто достойный прокат» и начинается борьба за подиум.