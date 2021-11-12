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Спорт
12 ноября 2021  19:04
Cергей Гаврилов

«Милан» продолжает следить за игрой Кварацхелия

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«Милан» продолжает следить за полузащитником «Рубина» и сборной Грузии Хвичей Кварацхелия, сообщает итальянское издание Calciomercato.

По информации источника издания, за игрой 20-летнего грузина наблюдают директор миланского клуба Паоло Мальдини и спортивный директор Фредерик Массара.

Во время летнего трансферного окна сообщалось об интересе «Милана» к полузащитнику. Сделка якобы не состоялась из-за того, что казанский клуб просил за Кварацхелия от 18 до 20 млн евро. В нынешнем сезоне футболист провел 14 матчей за «Рубин», забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

#фк рубин #Хвича Кварацхелия #милан
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