«Милан» не приобрел Кварацхелия из-за высокой цены

Авторитетный итальянский футбольный портал «Футбольный рынок» (Calciomercato) назвал причину, по которой грузинский полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия не перешел в «Милан» в минувшее трансферное окно.

По информации источника издания, итальянский клуб рассматривал 20-летнего грузина в качестве потенциального усиления. Однако «Милан» не стал вступать в переговоры по трансферу футболиста, поскольку казанский клуб запросили за игрока 20 млн евро.

Кварацхелия выступает за «Рубин» с июля 2019 года, в сезоне-2021/22 грузин провел шесть матчей в составе команды и забил один гол. Портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость футболиста в 18 млн евро.

Летом СМИ отправляли Кварацхелия в самые разные топ-клубы Западной Европы, а отец спортсмена решительно заявлял, что Хвича точно уйдет из «Рубина».