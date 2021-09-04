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Ру Тат
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4 сентября 2021  15:00
Cергей Гаврилов

«Милан» не приобрел Кварацхелия из-за высокой цены

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Авторитетный итальянский футбольный портал «Футбольный рынок» (Calciomercato) назвал причину, по которой грузинский полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия не перешел в «Милан» в минувшее трансферное окно.

По информации источника издания, итальянский клуб рассматривал 20-летнего грузина в качестве потенциального усиления. Однако «Милан» не стал вступать в переговоры по трансферу футболиста, поскольку казанский клуб запросили за игрока 20 млн евро.

Кварацхелия выступает за «Рубин» с июля 2019 года, в сезоне-2021/22 грузин провел шесть матчей в составе команды и забил один гол. Портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость футболиста в 18 млн евро. 

Летом СМИ отправляли Кварацхелия в самые разные топ-клубы Западной Европы, а отец спортсмена решительно заявлял, что Хвича точно уйдет из «Рубина».

#фк рубин
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