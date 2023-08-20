«Микулая» Ильшата Рахимбая не покажут на Казанском международном кинофестивале

Ильшат Рахимбай

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Этнотриллер «Микулай», созданный татарстанским режиссером Ильшатом Рахимбаем, не будет показан на Казанском международном кинофестивале. Ранее сообщалось, что фильм войдет во внеконкурсную программу кинофорума.

«Наш „Микулай“ никак не будет представлен на Казанском фестивале, он не участвует вообще», — сказал режиссер корреспонденту «Татар-информа». Такое решение приняла съемочная команда.

«Наш фильм участвовал на кинофестивалях в Москве, на Алтае, получил высокую оценку. Не видим необходимости участвовать во внеконкурсной программе Казанского кинофестиваля», — пояснил Ильшат Рахимбай.

Ранее пресс-служба КМФМК сообщила о том, что фильм «Микулай» Ильшата Рахимбая будет показан во внеконкурсной программе фестиваля «Этническое кино: точки роста».

В конце июля стало известно, что «Микулай» не вошел в конкурсную программу фестиваля. Исполнительный директор КМФМК Миляуша Айтуганова объяснила, что фильм не подходит по условиям конкурса, поскольку успел выйти в широкий прокат.

Фильм «Микулай» еще идет в некоторых казанских кинотеатрах. Также его можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах. Картина снята по мотивам одноименной пьесы татарского драматурга и киносценариста Мансура Гилязова. Она вышла в российский прокат 22 июня.

Казанский международный фестиваль мусульманского кино пройдет с 5 по 9 сентября.