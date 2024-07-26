Микс на фестивале «Каракуз» в Альметьевске: от хореографии до гастрономии

С 26 по 28 июля в Альметьевске пройдет ряд ярких и разнообразных культурных событий этно-модерн фестиваля «Каракуз».

Среди них – IV Фестиваль современной хореографии «Воздух», который соберет лучших хореографов и танцевальные коллективы со всей России. В программе– мастер-классы, хореографические спектакли и выступления танцевальных театров.

В дневное время лучшие хореографы и победители известных танцевальных проектов поделятся опытом с профессиональными танцорами, воспитанниками детских и юношеских хореографических коллективов РТ и РФ из дворцов и домов культуры, центров дополнительного образования, специализированных школ, студий, кружков. Более 100 человек из 14 городов Татарстана, Башкортостана, других регионов России зарегистрировались на участие в мастер-классах.

А вечерами выступления артистов и коллективов будут проходить в сквере «Каракуз». Зрителей ожидают хореографические и пластические спектакли, миниатюры, дивертисменты, танцевальные камерные драмы и высказывания, вечера современной хореографии.

27 июля состоится долгожданный гастрофестиваль. В течение всего дня на городском пляже, с 10:00 до 22:00, можно будет насладиться разнообразными гастрономическими изысками, мастер-классами от лучших шеф-поваров России, спортивными мероприятиями и увлекательной детской программой.

II Всероссийский фестиваль современного театра «Аулак» порадует любителей театрального искусства постановками коллективов из Москвы, Казани, Альметьевска, Тюмени, Новосибирска и Перми. Особенностью фестиваля станет создание эскиза спектакля непосредственно во время фестиваля. После каждого спектакля пройдет обсуждение под руководством Анны Мухамедзяновой, куратора зрительских программ Красноярского ТЮЗа. Помимо театральных показов, фестиваль предложит насыщенную образовательную программу. Ведущие театроведы, режиссеры, драматурги и педагоги со всей России проведут лекции и мастер-классы.

Индустриальный сквер вновь станет площадкой фестиваля уличной культуры «Свобода». 26 июля здесь пройдут танцевальный хип-хоп баттл, выступления электронно-этнического проекта Tatarsis, проект уральского региона Tayu и мультижанрового диджея Katia Kepler. 27 июля будет интересное продолжение: контесты по экстремальным видам спорта, хип-хоп баттл, музыкальная сцена с артистами «Каракуз-лейбл».

Фестиваль бардовской песни откроют мастер-классы от известных авторов-исполнителей. Творческие встречи с музыкантами состоятся 25 и 26 июля в клубе авторской песни. Автор-исполнитель, директор конкурса Международного фестиваля авторской песни им. В. Грушина Марина Дмитриева проведет мастер-класс «Хочу писать песни», а лауреат «Московских окон-96», Грушинского фестиваля, обладательница Гран-при Всероссийского конкурса авторской песни «Петербургский аккорд» Ольга Чикина ответит на вопрос: «Зачем человеку творчество?». Модератором встреч выступит известная бардесса Наталья Кучер. Благотворительный фонд «Татнефть» выступает организатором этно-модерн фестиваля «Каракуз».

Фестиваль завершится большим концертом 27 июля. Он продлится с 16.00 до 22.00. Зрители встретят закат на городском озере вместе с бардами Ильёй Верёвкиным, Раисой Нур, Вадимом Мищуком, Натальей Кучер, Ларисой Брохман, Тимуром Шаовым, Раилем Арслановым, Иронией судьбы. Хедлайнерами музыкального вечера станут Олег Митяев и Эндрю Дональдс, золотой голос Enigma.

Фото предоставил Благотворительный фонд "Татнефть"