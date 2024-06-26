Микрохирурги РКБ Татарстана восстановили лицо бойцу СВО после ранения

Врачи Республиканской клинической больницы Татарстана восстановили лицевой нерв бойцу специальной-военной операции после тяжелого ранения.

В ноябре прошлого года осколок пробил голову военному с позывным «Фаня». У него были переломана челюсть, пробит лицевой нерв и потерян слух на одно ухо.

Мужчина прошел несколько госпиталей, челюсть прооперировали, но за лицевой нерв хирурги не взялись. Ведь осколок буквально перебил нерв.

«У пациента полностью левая сторона лица не поднималась. Полностью не было мимики, угол рта не шевелился, глаз не открывался», – рассказал заведующий хирургическим отделением №5 военного госпиталя при РКБ Алмаз Галлямов.

В военному госпитале при РКБ решили исправить ситуацию, операция прошла успешно. Сейчас пациент восстанавливается, уже может говорить и улыбаться, чувствительность лица возвращается. Теперь специалисты планируют восстановить бойцу слух, операцию планируют провести через три месяца.