Микрохирурги РКБ спасли пальцы челнинцу, которые отрезало деталью пресса

Микрохирурги РКБ спасли пальцы 30-летнему мужчине, который доставал деталь из-под пресса на предприятии. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Челнинец случайно привел пресс в движение. В этот момент деталь отрезала мужчине два пальца. Медики БСМП Набережных Челнов оказали первую помощь на месте происшествия, после чего пострадавшего переправили на санавиации к микрохирургам РКБ Татарстана. Вероятность успешного восстановления пальцев была невелика.

В травматологическом отделении №2 команда врачей около четырех часов проводила операцию, стабилизируя кости и восстанавливая ткани с сосудами. В настоящее время пациент находится на лечении в отделении. О возможности восстановления сухожилий можно будет говорить только через три месяца.