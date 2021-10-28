В Челнах появится микрорайон с концепцией «Двор без парковок»

В Набережных Челнах планируется создать микрорайон, в котором будет реализован европейский стандарт двора без парковок. Такая концепция предполагает проектировку жилого комплекса, при которой припарковать автомобиль у подъезда будет невозможно, пишут «Челнинские известия».

Фото: © «Челнинские известия»

Взамен автолюбителям предложат оборудованные парковочные места, расположенные по периметру микрорайона. Безопасность дворов будет достигнута и за счет обустройства сквозных подъездов, выходы у них обустроят на обе стороны дома.

Фото: © «Челнинские известия»

Помимо безопасности, решится и вопрос расширения полезной площади двора: здесь увеличатся игровая, спортивная, зеленая зоны и другие места отдыха.

В новом микрорайоне площадью свыше 40 га будут работать два детсада, школа. Заказчиком строительства выступает Госжилфонд при Президенте РТ.